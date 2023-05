Spatenstich für Breitbandausbau in Sömmerda

Sömmerda. Am 23. Mai startet die aktive Ausbau-Phase, bis 2024 soll alles fertig sein.

Im Gewerbegebiet in der Leubinger Straße in Sömmerda erfolgt am Dienstag der feierliche symbolische Spatenstich für den geförderten Breitbandausbau in zwei Teilbereichen des Landkreises Sömmerda. Die Firma Vodafone startet damit in die aktive Ausbau-Phase für die beiden Gebiete, für die das Unternehmen in der Ausschreibung den Zuschlag erhalten hatte. Unterversorgte sogenannte „weiße Flecken“ in Teilen Sömmerdas mit Tunzenhausen, Weißenburg, Wenigensömmern und Rohrborn sowie in Frohndorf, Orlishausen, Beichlingen, Kleinneuhausen, Vogelsberg, Sprötau, Schloßvippach und Eckstedt erhalten bis 2024 schnelles Internet.