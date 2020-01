Nöda. Eine Spaziergängerin hat an der Kiesgrube in Nöda eine herrenlose Tasche gefunden und sofort die Polizei verständigt.

Spaziergängerin findet herrenlose Tasche in Nöda

Eine Spaziergängerin wurde am Sonntag an der Kiesgrube in Nöda auf eine herrenlose Tasche aufmerksam, teilte die Polizei mit. In der Tasche befanden sich die Dokumente einer Frau aus Erfurt.

Sie informierte die Polizei, die der Sache nachging und feststellte, dass die Dokumente vermisst gemeldet waren. Man hatte diese zu Jahresanfang aus deren Auto gestohlen. Die Sachen wurden von der Polizei sichergestellt.

