Am Samstag, 24. Oktober, um 11 Uhr erfolgt die Anfuhr der neuen Sprötau Kirchen-Glocke aus Kölleda durch die Firma Glocken & Turmuhren, Christian Beck..

Sprötau. Im Gottesdienst am 31. Oktober wird die große Sprötauer Bronzeglocke geweiht und erstmals läuten.

Am Samstag, dem 24. Oktober, um 11 Uhr werden Mitarbeiter der Kölledaer Fachfirma Glocken & Turmuhren Christian Beck Sprötaus neue große Glocke anliefern. Neugierige können die Glocke bis 13 Uhr betrachten, ehe sie per Kran durch die Firma Hildebrand Bedachungen aus Vogelsberg in den Kirchturm hinaufgezogen wird.