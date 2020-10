Der Landgemeinderat hat mehrheitlich beschlossen, die Realsteuerhebesätze im Territorium der Mitgliedskommunen – Kindelbrück, Bilzingsleben, Kannawurf, Frömmstedt – anzugleichen. Der Beschluss wurde letztlich mit 8 gegen 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen getroffen.

Bürgermeister Roman Zachar hatte zuvor darauf verwiesen, dass die Angleichung Bestandteil der zur Bildung der Landgemeinde getroffenen Festlegungen sei. Es gehe um die Durchsetzung von Steuergerechtigkeit. „Dass die Angleichung nicht nach unten erfolgen kann, dürfte klar sein“, sagte Zachar. „Wir wollen unser Gemeindeentwicklungskonzept durchziehen, da können wir auf Einnahmen nicht verzichten.“

Der Beschluss sieht dementsprechend vor, dass die bereits für einen Großteil der Landgemeindeeinwohner zutreffenden Hebesätze ab dem 1. Januar 2021 für alle gelten. „Die Kindelbrücker Zahlen werden eins-zu-eins auch für Bilzingsleben übernommen“, erläuterte der Bürgermeister.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt demzufolge ab dem Jahreswechsel im gesamten Landgemeindegebiet 295 Prozent, für die Grundsteuer B beläuft er sich auf 402 Prozent, bei der Gewerbesteuer werden 395 Prozent aufgerufen. Die Landgemeindeverwaltung schätzt die auf diesem Weg generierten Mehreinnahmen auf etwa 5200 Euro.

In der Diskussion hatte Kathrin Straube-Elst (Bürgerbündnis) ausgeführt, dass es ihr „persönlich lieber“ wäre, die niedrigeren Bilzingslebener Sätze für alle in Anwendung zu bringen. Das sehe sie auch in Corona-Zeiten als angezeigt an. „Wer nichts hat, kann auch nichts geben“, sagte sie. Diese Option sahen Bürgermeister und Verwaltung allerdings nicht. „Wir müssen uns am Landesschnitt orientieren. Wir können nicht anders“, betonte Roman Zachar. Denis Zachar (Allianz für Landgemeinde) sagte, dass „die Summen, über die hier geredet wird, unerheblich“ seien. „Es geht um 1,27 Euro“, rechnete er vor.

Maik Jung (Bürgerbündnis), Bilzingslebens Ortsteilbürgermeister, erinnerte daran, dass die Beschlüsse zur Landgemeindebildung für die Harmonisierung des Ortsrechts noch bis 2021 Zeit ließen, also noch kein Handlungsdruck bestünde.

Klaus Günther (Allianz) beendete die Diskussion mit dem Hinweis auf Thüringer Vergleichszahlen. Auch die neuen Kindelbrücker Zahlen lägen noch unter dem Thüringer Schnitt (299/435/407).

Eine Fortsetzung fand die Diskussion beim Beschluss einer Hundesteuersatzung für die gesamte Landgemeinde. Auch diese Vorlage wurde mehrheitlich zum Beschluss erhoben. 7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen gab es.

Auch in diesem Fall orientiert sich der Neubeschluss an der bisher gültigen „teuersten“ Satzung. Generell werden für den ersten Hund in der Landgemeinde künftig 25 Euro Steuer erhoben, für einen Zweithund sind es 50, für jeden weiteren 100. Sogenannte „gefährliche“ Hunde kosten 450 Euro Hundesteuer im Jahr – eine Summe, die ursprünglich beschlossen worden war, um das „Parken“ derartiger Tiere bei Bekannten oder Verwandten wenig lukrativ zu machen. Bürgermeister Zachar hatte erläutert, dass dieses Ziel durchaus erreicht worden sei.

Von Denis Zachar angestellte Überlegungen, eventuell eine „Bestandsregelung“ für Fälle zu treffen, wo Halter aktuell mehrere Tiere hätten, wurden nicht aufgegriffen.

Sandro Knauf (Bürgerbündnis), Ortsteilbürgermeister von Kannawurf, legte dar, dass die Kindelbrücker Forderungen an Hundebesitzer auch im Vergleich zu Nachbargemeinden im Landkreis oder im Kyffhäuserkreis nicht aus dem Rahmen fielen. Er stellte aber auch klar, dass die Kommune im Gegenzug für das Kassieren der Hundesteuer auch beweisen müsse, dass der Hundesteuerzahler etwas dafür bekomme. Zachar sagte das zu. Es sollen unter anderem weitere Beutelspender angeschafft und aufgestellt werden. Der Schwerpunkt dafür solle sich vom Stadtgraben in die Innenstadt verlagern.