Stiefel-Annahme in der Feuerwache Sömmerda

Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren können am heutigen Donnerstag und Freitag, 26. und 27. November, jeweils in der Zeit von 17 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 11 Uhr einen Stiefel in der Feuerwache am Parkweg in Sömmerda abgeben. In einer gemeinsamen Aktion unterstützen der Sömmerdaer Feuerwehrverein und die Stadtverwaltung dann den Nikolaus und füllen das geputzte Schuhwerk. Ein Teil der Feuerwehrleute spendet dafür seine Aufwandsentschädigung für Einsätze.

Teilnehmen können die Kinder der Kernstadt wie auch die aus den Ortsteilen. Am Samstag, 5. Dezember, werden die gefüllten Schuhe zu den Kindern nach Hause gebracht. Damit das klappt, sollten die Schuhe unbedingt mit dem Namen und der Anschrift des Kindes versehen werden.