Stiftung will ehrenamtliches Engagement würdigen

Landkreis. Im Kampf gegen das Corona-Virus organisieren auch in Thüringen Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung will dieses Engagement würdigen. Allen Freiwilligen, die gerade Hilfen organisieren, spricht die Thüringer Ehrenamtsstiftung zügige und unbürokratische Unterstützung zu, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt Sömmerda. Die Projektförderung erfolge in Form einer Erstattung nicht gedeckter Auslagen für ehrenamtliche Aktionen oder Initiativen. Die Förderung sei einmalig und ein Zuschuss an Projekte bzw. ehrenamtlich aktive Personen in einer Höhe von maximal 300 Euro. Förderfähig seien zum Beispiel Fahrtkosten für Einkaufsdienste, Aufwandsentschädigungen bei der Erledigung von Botengängen zu Apotheke oder Post, psychosoziale Angebote und Sorgentelefone, Online-Vorleseprojekte, Lernportale, Onlineaktionen für Kinderbeschäftigung, Sachausgaben wie Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Einkaufskörbe. Der Antrag erfolgt schriftlich und formlos bis 15. April über das Landratsamt in Sömmerda, Amt für Öffentlichkeitsarbeit/Ehrenamtsförderung in der Bahnhofstraße 9, per E-Mail an ehrenamt@lra-soemmerda.de. Anzugeben sind die Bezeichnung des Projektes, Name eines Ansprechpartners, Anschrift, Kontakt (E-Mail/Telefon) und eine Kostenaufstellung.