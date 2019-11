Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stimmungsvolle Starts in die neue Faschingssaison

Gebesee/Sömmerda. Die Narren des Gebeseer Carneval Clubs eröffneten Samstag ihre 56. Saison mit einem zweieinhalbstündigen Showprogramm und vielen Highlights aus der vergangenen Saison.

Prinz Rene I. und Ihre Lieblichkeit Janine I. sind das Prinzenpaar der aktuellen Saison. Sie übernahmen die Regentschaft über die Narrenschar von Michael und Katrin Röse, dem Prinzenpaar der 55. Saison. Das neue Tanzmariechen und gleichzeitig Prinzessin Josephin König ist mit Fabian das Kinderprinzenpaar der 56. Saison. Sie übernahmen das Zepter der kleinen Narren von Olli I. und Lea I.

Mit einem stimmungsvollen „Sömmerda tanzt in den Fasching“ ist der FCR in die aktuelle Faschingszeit gestartet. Foto: FCR Sömmerda

Mit einem stimmungsvollen „Sömmerda tanzt in den Fasching“ ist der FCR Sömmerda am Samstag in die neue Saison gestartet. Dabei begeisterten die Topas-Liveband und die Show- und Gardetänze vom Tanzsportverein Sömmerda ebenso wie die karnevalistischen Wort-, Tanz- und Gesangseinlagen vom FCR selbst.

Zudem lüfteten die rot-weißen Narren im Volkshaus ihr aktuelles Motto: „Fasching bis der Arzt kommt“.

Der Vorverkauf für diese Februar-Veranstaltungen ist gestartet: Festsitzung am 15.2., Weiberfasching am 20.2., Festsitzung am 22.2., Kinderfasching am 23.2., Sömmerdaer Rosenmontag am 24.2. Karten gibt es in der Goldschmiede Lompe und in der Tourist-Information.