Straßensperrung in der Neuen Zeit

Am Montag, 27. Januar, ab 19 Uhr und bis zum Dienstag (28. Januar) gegen 4 Uhr kündigt die Sömmerdaer Stadtverwaltung für den Bereich Einmündung Straße des Aufbaus / Straße des Friedens eine Gesamtsperrung an. Die Sperrung sei notwendig, weil dort die Kanäle gespült werden und sich eine TV-Befahrung der Kanäle anschließt. Damit verbunden sind im genannten Zeitraum weitere verkehrstechnische Änderungen. Die Einbahnstraßenregelung im ersten Drittel der Straße des Aufbaus wird aufgehoben. Der Poller in Höhe der Turnhalle zur Straße der Einheit wird entfernt. Dieser Weg könne in den Nachtstunden genutzt werden, um das Wohngebiet zu erreichen. Am Dienstag werde die Sperrung rechtzeitig zur Hauptverkehrszeit wieder aufgehoben.