Straußfurter CDU begrüßt Entwicklungskonzept für Speicher

Claudia Heber, die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Straußfurt, begrüßt den Vorstoß von Landrat Harald Henning (CDU) zur Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für das Rückhaltebecken Straußfurt. Das Rückhaltebecken habe in der Vergangenheit immer wieder zu Spannungen geführt. „Klare Nutzungsregelungen für die Angler in der Kranich-Zeit sind ein erster wichtiger Schritt“, sagt sie. Schon länger denke der CDU-Ortsverband über eine Besuchersteuerung mit einer entsprechenden Beschilderung nach. Auch ein Beobachtungsturm mit Parkplatz am westlichen Ufer schwebe den Mitgliedern vor. Das Thema dürfe jedoch nicht nur im Oktober und November aufgerufen werden, wenn die Kranichfans das Areal besuchen. „Der Speicher ist seit der Eingemeindung von Vehra und Henschleben zu Straußfurt der Mittelpunkt des Ortes“, so Claudia Heber.

Ein Rad- und Wanderweg rund um den Speicher und damit eine bessere Anbindung der Ortsteile hat auch der im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Dorfentwicklungsbeirat als eine zentrale Aufgabe definiert. „Interessen wie Hochwasserschutz, Naturschutz, Fischerei, Jagd, Vogelschutz, Landwirtschaft, Landschaftspflege, Umweltbildung und nicht zuletzt die Naherholung treffen hier, auch wegen des Teildauerstaus, in beispielloser Weise aufeinander. Das zu verbinden ist eine große Aufgabe“, so die Ortsvorsitzende weiter. Sie freut sich, dass Bewegung in die Sache kommt und sich die Kreisverwaltung und der Landrat persönlich der Thematik annehmen.