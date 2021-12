Straußfurter Schülerin holt Bundessieg

Straußfurt. Luise Heimann aus Straußfurt kann sich Bundessiegerin nennen. Lesen Sie hier, womit die Regelschülerin das geschafft hat.

Um glücklich zu sein, braucht es keinen Alkohol. Das ist die Botschaft des Plakates, mit dem Luise Heimann beim bundesweiten Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ der Deutschen Angestellten-Krankenhause (DAK) überzeugt hat. In der Sonderkategorie „junge Künstler“ heimste die Straußfurter Regelschülerin den ersten Platz ein. Zuvor war die 13-Jährige bereits als Thüringer Landessiegerin gekürt worden.

„Ohne Corona hätte es für Dich eine große Preisverleihung in Berlin gegeben. Nun muss die Feier kleiner ausfallen“, würdigte Eric Thöner, Leiter des DAK-Service-Zentrums in Erfurt, die Preisträgerin am Mittwoch in ihrer Schule. Wie er zu berichtete, hatten sich im Frühjahr bundesweit mehr als 4000 Schülerinnen und Schüler mit kreativen Ideen an der Kampagne des Krankenkasse zum Thema Alkoholmissbrauch beteiligt. Seit dem Start der Kampagne vor zwölf Jahren waren insgesamt mehr als 115.00 Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren kreativ. „Eine Preisträgerin aus unserer Region ist dabei eine echte Premiere“, freute er sich.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig und der Vorstandsvorsitzende der DAK-Gesundheit Andreas Storm hatten in der Bundesjury Luisa Heimanns Bild unter die Top-Plakate 2021 gegen das so genannte Komasaufen gewählt. Freuen kann sich die Schülerin nun über ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro.

Für die Idee zu ihrem Plakat musste Luise Heimann nicht lange grübeln. „Das ging ganz schnell. Mein Oma hatte mir eine Broschüre zum Lesen gegeben. Danach war klar, wie ich das Plakat gestalten werde“, erzählte sie. Ihr Anliegen war, Jugendlichen die Augen für die Folgen von Alkoholmissbrauch zu öffnen. Viele Skizzen sind entstanden. Am Ende entschied sie sich für das Malen mit Brush-Stiften. Insgesamt hat der Prozess bis zum fertigen Plakat vier Monate gedauert.

Auch bei Luise Heimanns Kunst- und Klassenlehrerin Uta Brauer ist die Freude groß. Bestätigt sieht sie ihre Devise, dass Einsatz und Kreativität sich auszahlen. Sie zeigte sich genauso begeistert wie Straußfurts Schulleiterin Uta Wormbs. Sie zollte Luise Heimann großen Respekt. Nicht nur ihr künstlerisches Talent hat sie unter Beweis gestellt, sondern auch gezeigt, dass Regelschüler in der Lage sind, tolle Leistungen zu vollbringen. Als Anerkennung gab es Nachschub an Malutensilien.

Wie Eric Thöner informierte, werden die Plakate des Wettbewerbes in einer Sonderausstellung präsentiert. Er will sich dafür einsetzen, die Schau in die Region zu holen. In der Vergangenheit war das mit einer Ausstellung in Kölleda schon einmal gelungen. Die Kampagne „bunt statt blau“ müsse mit Leben erfüllt werden. Wichtig sei es Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, um den erhobenen Zeigefinger gehe es nicht.

Dass das Thema Komasaufen nicht an Bedeutung verloren hat, zeigen aktuelle Zahlen. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind Alkoholvergiftungen bei Zehn- bis 19-Jährigen 2019 zum Vorjahr um 1,8 Prozent zurückgegangen. Dennoch war die Zahl der Krankenhausaufenthalte von Jugendlichen mit 20.272 Fällen in 2019 höher als die Zahl der Erwachsenen. In der Altersspanne der Zehn bis 14-Jährigen stiegen die Zahlen zuletzt im dritten Jahr hintereinander an: von 2630 Fällen im Jahr 2016 auf 3227 Fälle im Jahr 2019.