Straußfurter Schulspielplatz erstrahlt nun endlich in neuem Glanz

Wir haben es fast geschafft, in nur zwei Wochen, und sind stolz darauf! Nach langem Warten, vielen Beratungen und bereits geplanten Verbesserungen, fasste der Förderverein der Grundschule Straußfurt den Entschluss, aktiv zu handeln. Unser Außengelände soll wieder zum aktiven und fantasievollen Spielen einladen.

Der trostlose Anblick der Spielgeräte sowie die Sperrung einiger sollte ein Ende haben. Dazu kam im Juni, kurz vor Ende des Schuljahres, auf Initiative des Schulfördervereins Frau Janowski vom Landratsamt Sömmerda zur Besichtigung und Beratung in die Schule. Gemeinsam wurde abgestimmt, was der Verein entsprechend der gesetzlichen Regelungen für schulische Spielplätze übernehmen kann.

Dazu wurde uns ein Zuschuss gewährt, welchen wir dankend annahmen und sorgfältig einsetzten. Ziel des Vereins war es, die Sommerferien zu nutzen, um alle vorgenommenen Arbeitsaufgaben zu erfüllen. Die erste Aktion war das Ausheben der Fallgrube für die Kletterstange. Zur Verfügung standen den Helfern die Arbeitsgeräte des Schulgartens. Drei Frauen und zwei Männer sowie Schulkind Marvin packten tatkräftig an.

In vier Stunden wurden etwa 100 Schubkarren Erde ausgehoben, dicke, verholzte Wurzeln gestochen und am Ende eben so viele Schubkarren Rindenmulch in die Grube geschafft. Die Fallgrube wurde in der Schließzeit der Schule angelegt. Die Erwachsenen haben dafür einen ihrer Urlaubstage genutzt, um den notwendigen Start für alle weiteren Arbeiten zu setzen.

In der Zeit der Ferienspiele ging es weiter. Zunächst wurde die Fallgrube mit Begrenzungssteinen aus Gummi eingefasst, damit das Mähen des Rasens leichter wird und Rasen und Unkraut nicht in die Fallgrube wachsen.

Hilfen vom Schulengel und Engagierten

Mit mitgebrachten Schleifgeräten wurde Phase zwei gestartet. Nach und nach wurden alle Spielgeräte von Moos, Span und weiteren Wettereinflüssen befreit, mit giftfreier Farbe vorgestrichen und ein zweites Mal überstrichen. Die vier Farben für die Spielgeräte orientieren sich an den vier Farben des Hortgebäudes.

Vor eine größere Aufgabe stellte uns die Leerung der Sandkiste. Bis zur fünften Woche der Sommerferien musste der alte Sand aus der Sandkiste. Mit Hilfe und Unterstützung des Schulumfeldes konnte das gelöst werden. Neuen Sand zum Bauen und Spielen lieferte das Landratsamt. Danach wurde die Plane des Sandkastens erneuert und ein neues System zum Aufrollen und Abdecken des Sandkastens durch den Förderverein installiert.

Großer Dank gilt aber vor allem Steffen Jäger. Zurecht nennen wir ihn unseren Schulengel. Er stand uns in allem zur Seite, hat unterstützend mit Hand angelegt und uns das mehrfach notwendige Streichen der geschliffenen Latten der Bänke abgenommen und diese wieder montiert, Vogelkästen und Insektenhäuser montiert, am Schulgartenhaus abfallende Latten repariert, die Griffe der Wippe gegen Unfallgefahr festgezogen, die Aufrollleiste der Sandkastenplane aufgebaut und die Hortfahrzeuge repariert. Dafür herzlichen Dank.

Jetzt erstrahlt der Spielplatz der Grundschule mit Klettergerüst, Wippe, Spielhaus, Sandkasten, Schaukel, Balancierbalken und Jägerhütte in einem neuen farbenfrohen Gesicht.

Spätestens zum Herbstputz soll auch die Reifenschaukel neu erstrahlen. Dafür braucht es Männer, die mutig und schwindelfrei sich in etwas höhere Lüfte begeben.