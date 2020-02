Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Narren stürmen zur Weiberfastnacht wieder die Bahnhofstraße 1a

Überfall mit Ansage: Zur Weiberfastnacht am 20. Februar stürmen die Narren des Faschingsclubs Rot-Weiß Sömmerda gemeinsam mit dem Tanzsportverein Sömmerda um 10.11 Uhr das Sparkassen-RegionalCenter Sömmerda in der Bahnhofstraße. Mit Tanz, Gesang und Polonaise werden die Karnevalisten wieder überfallartig Faschingsstimmung in die Sparkasse bringen.

Aber die Sparkassenmitarbeiter sind auf den Überfall bestens vorbereitet. Denn mit der finanziellen Förderung für den aktuellen Saisonorden wird die Sparkasse die humorvollen Räuber sicher besänftigen und den Überfall zum Guten – zum gemeinsamen Singen und Schunkeln – wenden. Daher werden die Protagonisten der Sparkasse am 20. Februar traditionell den symbolisch ersten 2020er-Orden „Fasching bis der Arzt kommt“ aus den Händen der rot-weißen Karnevalisten erhalten.

Natürlich sind alle Sparkassenkunden zu dieser stimmungsvollen Runde herzlich eingeladen.

Faschingfans, vormerken: Närrischer Banküberfall, Verdächtige: FCR Sömmerda, Tatort: Sparkasse Sömmerda, Bahnhofstraße,Tatzeit: Weiberfastnacht, 20.2.2020, 10.11 Uhr.