Sturm wirft etliche Bäume im Landkreis Sömmerda um

Die Feuerwehr beseitigte den Windbruch in der Goethestraße in Sömmerda.

Landkreis. Insgesamt bleibt es bei geringen Schäden. Bei Weißensee kippt ein Lkw um.

Vom Unwetter mit orkanartigen Böen, vor dem der Deutsche Wetterdienst für den Landkreis Sömmerda für den Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr, bis zum Donnerstag, 18 Uhr, gewarnt hatte, blieb die Region weitgehend verschont. Zwar stürmte es über Stunden kräftig und es kam laut Polizei und Feuerwehr zu vielen kleineren Schäden, doch alles in allem kam der Landkreis wieder einmal glimpflich davon.

Für die Freiwilligen Feuerwehren gab es allerdings eine Reihe von Alarmierungen. Haupteinsatzgebiete waren laut dem kommissarischen Kreisbrandinspektor Adrian Hesse Alperstedt, Elxleben, Sömmerda, die Landgemeinde Buttstädt, die Landgemeinde Kindelbrück, Rastenberg und Weißensee.

TA-Newsletter für Sömmerda Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf der Bundesstraße 86 zwischen Weißensee und Günstedt kippte ein Lkw um. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Foto: Daniel Voigt/Feuerwehr Sömmerda

Eingeklemmter Lkw-Fahrer befreit sich selbst aus Fahrzeug

Nach Weißensee mussten die Einsatzkräfte bereits 5.40 Uhr ausrücken. Auf der B 86 Richtung Günstedt war ein Lkw umgestürzt. Zunächst hatte es geheißen, der Fahrer sei eingeklemmt, so Weißensees Stadtbrandmeister Jörg Egenolf. Doch der Mann war selbst aus dem Fahrzeug gekommen. Weitere Einsätze gab es für die Weißenseer Wehr bis zum Nachmittag nicht.

Um 5.59 Uhr wurde in Bachra ein auf der Straße liegender Baum gemeldet, um 8.28 Uhr begann der Einsatztag für die Freiwillige Feuerwehr Sömmerda. In der Basedowstraße drohte ein Baum umzufallen, in der Goethestraße der Kreisstadt stürzte ein Baum um. Eine alte Robinie war dort zur Hälfte weggebrochen, sagte Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld auf Nachfrage. Die Einsatzkräfte beseitigten die Gefahr und sorgten dafür, dass der Fahrzeugverkehrs auf dem Parkplatz nicht mehr beeinträchtigt war.

Sturmschaden am Parkplatz an der Goethestraße in Sömmerda. Die Feuerwehr beseitigt die Gefahr durch abgebrochene Teile einer alten Robinie. Foto: Daniel Voigt/Feuerwehr Sömmerda

In Frömmstedt fiel am Vormittag ein Baum auf eine Telefonleitung, auch in Alperstedt am Laura-Radweg und an der L 1057 in Rastenberg fielen Bäume um. Im Einsatz waren im Laufe der Unwetter-Warnzeit die Freiwilligen Feuerwehren aus Alperstedt, Bachra, Elxleben, Frömmstedt, Kindelbrück, Olbersleben, Rastenberg, Roldisleben, Schafau, Sömmerda, Straußfurt und Weißensee.