Täter beim Aufbrechen gestört

Keinen Erfolg hatten gestern unbekannte Täter beim Knacken eines Zigarettenautomaten. Sie hatten den Automaten in der Franz-Mehring-Straße schon fast aufbekommen, als sie gegen 4.20 Uhr der Zeuge bemerkte. Das geht aus einer Mitteilung der Landespolizei-Inspektion hervor. Ein Täter sei daraufhin in Richtung des Grünen Klassenzimmers davongerannt. Die Polizei habe sofort eine Fahndung eingeleitet, diese verlief jedoch ohne Erfolg. An Beute gelangten die Täter nicht, allerdings hinterließen sie rund 500 Euro Sachschaden.