Tasmanischer Teufel im „Piano“

Rob Tognoni, der Tasmanischer Teufel genannte australische Ausnahmegitarrist, kommt am Mittwoch nach Sömmerda.

Mit seinen energiegeladenen Auftritten und kompromissloser Spielfreude hat sich der Australier Rob Tognoni in die Herzen einer stetig wachsenden, weltweiten Fangemeinde gespielt. Mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung und die Unverwechselbarkeit seines Stils machen Rob zu einem viel beachteten, fest etablierten Künstler in der Bluesrock-Szene – und zu Recht wird er mit den Größten seines Genres in einem Atemzug genannt. Power-Bluesrock à la Rob Tognoni: Fast schon ein Markenzeichen für kraftvollen, ehrlichen und sehr individuellen, kreativen Bluesrock, für mitreißende Shows und eine unglaubliche Bühnenpräsenz. Jimi Hendrix, Rory Gallagher und Stevie Ray Vaughan würden ihm sicher die Hand schütteln, wenn sie noch am Leben wären. Tognoni besitzt etwas, das nur wenige Gitarristen haben: Charakter und seinen eigenen Stil. Wer sonst hat schon so großartige Licks zu bieten und kann gleichzeitig auch noch hervorragend singen.

Mittwoch, 29. Januar, im „Piano” in Sömmerda: Rob Tognoni; Beginn 20 Uhr www.piano-livemusiclocation.de/