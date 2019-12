Zum Auftakt des Thüringentags in Sömmerda spielten am 28. Juni die „Prinzen“. Ihr umjubelter Auftritt und das „Ganz schön Festival“ – die beiden Bezahlkonzerte – rechneten sich am Ende nicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringentag: Großveranstaltungen haben sich nicht gerechnet

Die Schlussrechnung für den Thüringentag vom 28. bis 30. Juni 2019 war es (noch) nicht, was Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) und Christian Haase aus dem Organisationsstab der Großveranstaltung am Donnerstagabend Sömmerdas Stadtratsmitgliedern nach einem kleinen Rückblick-Imagefilm vorstellten – aber ein tagesaktueller Kassensturz. „Wir sind nicht in die Haushaltssperre gerutscht“, bilanzierte Hauboldt erneut. Und stellte fest, dass es keine dramatischen Entwicklungen gegeben habe. Gleichwohl gingen („Wir haben Neuland betreten.) Planungen und tatsächliche Ergebnisse in Teilbereichen doch weit auseinander. Allerdings hätten sich Mehr- und Minderausgaben dort auch -einnahmen überwiegend gegenseitig aufgehoben. In den nackten Zahlen standen geplanten 873.600 Euro an Einnahmen schließlich erzielte 1.034.195 gegenüber. Bei den Ausgaben lag der Ansatz bei 2,045 Millionen und das Ergebnis bei 1,184 Millionen. Ins Kontor geschlagen hätten vor allem die vom Land gewünschten Großkonzerte (Prinzen und Festival), die mit eingespielten 73.464 Euro die erwarteten 234.000 Euro nicht erreichten. Da habe sich die Gratiskonkurrenz auf den anderen der 8 Bühnen negativ ausgewirkt. Beim Sponsoring wurde der Ansatz (275.000 Euro) übertroffen (327.000 Euro).