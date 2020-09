Landrat Harald Henning hat langjährig Aktive mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Unsere Zeitung stellt sie vor:

Wenn es darum geht, einen Vorsitzenden für einen Verein zu finden, ergibt das mancherorts das gleiche Bild wie in einem Klassenzimmer, in dem der Lehrer einen Schüler für den mündlichen Test aussucht. Da gucken alle betreten nach unten und denken :„Hoffentlich trifft es mich nicht!“ Einem Verein vorzustehen ist keine leichte Aufgabe, noch dazu nervenaufreibend und zeitraubend. Kirstin Freybote stellt sich seit zwölf Jahren dieser Herausforderung ganz hervorragend. Sie ist den 65 Mitgliedern des Kultur- und Museumsvereins Kölleda jederzeit eine gute Ansprechpartnerin und hält den Haufen zusammen, wie man so schön sagt. Dass ihr das mit Bravour gelingt, sehen wir alle an dem wunderbar gepflegten Museumsgarten, um den sich der Kultur- und Museumsverein seit nunmehr 25 Jahren kümmert. Kirstin Freybote ist seit dem ersten Tag dabei. Doch nicht nur der Garten wird gehegt und gepflegt, auch um das Museum kümmern sich die Vereinsmitglieder. Kirstin Freybote hat in den vielen Jahren der Vereinsarbeit vor allem ihren Sinn für die Kunst und ihr Talent für die Malerei eingebracht. Im Jahr 2002 gründete sie innerhalb des Vereins den Kunstkurs und leitet diesen seither. Die hier entstandenen Werke waren bereits in verschiedenen Ausstellungen im Landkreis zu sehen. Eine besondere Freude ist es Kirstin Freybote, wenn sie Kinder im Museum begrüßen kann, die sehr gern ihre verschiedenen kreativen Angebote nutzen.