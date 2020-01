Tiernotdienst im Landkreis Sömmerda funktioniert vorbildlich

Wenn eine Katze angefahren worden ist oder ein Hund etwas Giftiges gefressen hat, dann ist schnelle Hilfe lebensnotwendig. Für solche Notfälle gibt es im Landkreis Sömmerda einen tierärztlichen Bereitschaftsdienst, der außerhalb der normalen Praxiszeiten ständig erreichbar ist. 14 Tierarztpraxen im Landkreis sind daran angeschlossen, die abwechselnd die Bereitschaft übernehmen.

„Im Landkreis Sömmerda funktioniert das wirklich vorbildlich“, sagt Alexander Schneeberg, der Geschäftsführer der Landestierärztekammer in Thüringen. Noch keine einzige Beschwerde aus Sömmerda sei bisher bei der Geschäftsstelle eingegangen. „In anderen Regionen sieht das schon anders aus“, so Schneeberg weiter. Dort konnten Tierhalter zum Beispiel keinen Tierarzt erreichen oder sie mussten sehr weit fahren, um Hilfe für ihr Tier zu bekommen.

Das größte Problem, so der Geschäftsführer, liege in der Selbstorganisation der Bereitschaftsdienste. 27 sogenannte Notdienstringe gibt es in Thüringen, die alle selbst dafür Sorge tragen müssen, dass immer ein Notdienst zur Verfügung steht.

„Es gibt bisher keine zentrale Anlaufstelle für Tierhalter, bei der sie erfahren können, wer in der Region gerade Bereitschaft hat und unter welcher Telefonnummer dieser erreichbar ist.“

Einteilung in Kleintiere, Nutztiere und Pferde

Im Landkreis Sömmerda kümmert sich Rindertierarzt Uwe Müller aus Schloßvippach um die Organisation des Notdienstes. Zwei Mal im Jahr treffen sich die Veterinärmediziner des Landkreises zu einem „Tierarztstammtisch“, bei dem unter anderem besprochen wird, wer die Bereitschaft wann übernehmen kann.

Eingeteilt wird dabei in Notdienste für Kleintiere, Nutztiere und Pferde. „Es gibt Kollegen, die alle drei Kategorien abdecken können. Wenn ein Tierarzt aber zum Beispiel nur auf Kleintiere spezialisiert ist, übernimmt ein anderer die Großtiere“, erklärt Müller.

Erreichbar ist in Sömmerda jeder Tierarzt nur über seine eigene Telefonnummer. Wer gerade Dienst hat, erfahren Tierhalter entweder aus der Zeitung, von der Internetseite der Landestierärztekammer oder vom Nachrichtenband der Anrufbeantworter in den Praxen.

„Das ist ziemlich umständlich und nervt viele Besitzer“, sagt Alexander Schneeberg. „Bis ein Halter herausgefunden hat, welcher Tierarzt für ihn zuständig ist, kann einige Zeit vergehen, in der das Tier unnötig leiden muss“, so der Geschäftsführer.

Um es den Haltern und auch den Tierärzten leichter zu machen, arbeitet die Landestierärztekammer derzeit an einer thüringenweiten, zentralen Vermittlung. Das Prinzip sei das gleiche wie beim ärztlichen Bereitschaftsdienst, der bundesweit unter der 116117 erreichbar ist, erläutert Schneeberg.

Sobald die zentrale Rufnummer (mit Thüringer Vorwahl) für Tiernotfälle aktiv ist, werden Anrufer dann von der Landesvermittlungszentrale der Kassenärztlichen Vereinigung in Weimar an den diensthabenden Tierarzt im Landkreis vermittelt. In den Landkreisen Erfurt, Gotha und Unstrut-Hainich wird die neue Vermittlung seit vergangenem Jahr getestet. „Wir wollen in dieser Testphase herausfinden, wie viel uns das Projekt kostet und wie es angenommen wird“, sagt Schneeberg.

Tierärzte haben oft mit Lappalien zu tun

Dass der Tiernotdienst in Sömmerda trotz fehlender zentraler Nummer so gut funktioniere, liege an der guten Zusammenarbeit zwischen den Tierärzten, sagt Uwe Müller. „Ist einer von uns schon mit mehreren Notfällen beschäftigt, kann er immer einen Kollegen anrufen, der sich dann um andere Tiere kümmert.“ Bei Notfällen müsse allerdings genau differenziert werden. „Man soll nicht glauben, weshalb besorgte Tierhalter schon angerufen haben“, sagt Uwe Müller. Zum Beispiel habe er mitten in der Nacht schon einen Anruf bekommen, bei dem ein Mann wissen wollte, wann genau er seinem Hund eine Wurmkur verpassen soll.

Auf der Internetseite der Landestierärztekammer heißt es: Ein Notfall liegt vor, wenn ohne sofortige medizinische Behandlung schwere bleibende Schäden oder der Tod des Tieres zu befürchten sind. Zu solchen Notfällen zählen unter anderem Vergiftungen, schwere Verletzungen oder akute Erkrankungen.

Aus Gesprächen mit anderen Tierärzten weiß Alexander Schneeberg, dass der Notdienst relativ häufig für „Lappalien“ ausgenutzt wird. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, ändert sich in den kommenden Wochen die Gebührenordnung (GOT).

Nutzt ein Tierhalter den Notdienst, fällt eine Gebühr von 50 Euro an. Außerdem sind die Tierärzte mit der neuen Regelung verpflichtet, mindestens den zweifachen Satz der anfallenden Kosten für Behandlung und Medikamente zu nehmen. Das soll den Notdienst für Tierärzte zunächst rentabler machen. „Der tierärztliche Notdienst ist genauso aufwendig und genauso teuer wie der der Humanmediziner. Die Tierärzte verdienen aber trotzdem wesentlich weniger“, so Schneeberg.

Außerdem sollen die hohen Gebühren Tierhalter einmal mehr überlegen lassen, ob eine Notbehandlung wirklich erforderlich ist – damit die Tierärzte sich nicht mit Bagatellfällen beschäftigen müssen, sondern Zeit für die wirklich dringenden Notfälle haben.

