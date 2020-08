Trophäenjäger klauen Rehbock-Tafel

Mittwoch aufgestellt, Donnerstag in der Zeitung, Freitag geklaut. Die Rehbock-Warntafel zwischen Sömmerda und Weißensee ist weg. Mitsamt Stiel entwendet. Wer stellt sich so etwas, das Schlimmes verhüten soll, aber als zweckdienliche Laubsägearbeit in knalligem Rot sicherlich nicht unbedingt höchsten künstlerischen Ansprüchen genügt, aufs eigene Grundstück oder in die eigenen vier Wände? Das fragen sich nun nicht nur die Jagdpächter Achim Maak, Matthias Kähler und Steffen Finger, die die – in Ermangelung genormter offizieller Wildwechsel-Schilder nun die Marke Eigenbau anbrachten (TA berichtete). Auch die Anfang der Woche zwischen Schloßvippach und Dielsdorf aufgestellten Rehbock-Tafeln sind in der Zwischenzeit schon heimgesucht worden. Das berichteten die Jagdpächter gestern.