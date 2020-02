Turmuhr von St.-Johannis gibt Kölledaern die Zeit wieder richtig an

In den letzten Tagen hat bei Christian Beck häufig das Telefon geklingelt. Grund war die Turmuhr der Klosterkirche St. Johannis, die einfach nachging. „Anwohner der Kalten Gasse oder der Johannisstraße hatten sich gemeldet. Die Leute merken es sofort, wenn etwas mit der Uhr nicht stimmt“, berichtet der Uhrmachermeister. Er hatte vor etwa zwei Jahren, als sich die katholische Gemeinde aus der Kirche zurückgezogen hatte, die Turmuhr unter seine Fittiche genommen. Er spricht von einer Herzensangelegenheit und nimmt den Aufstieg einmal pro Woche, meist Samstag oder Sonntag, gern in Kauf. Jedes der insgesamt drei Uhrwerke muss er einzeln aufziehen. Insgesamt sind 120 Umdrehungen notwendig.

Am vergangenen Dienstag war der Fehler aufgefallen. Beck nahm sofort eine Inspektion des Uhrwerkes vor. Auf den ersten Blick war alles in Ordnung. Erst beim näheren Betrachten fiel dem Fachmann die Pendelfeder mit ihren zwei Stahlblechlamellen ins Auge. Eine der Lamellen war gebrochen. Damit ging das Pendel ungleichmäßig und die Uhr damit nach. „Es handelt sich um eine ganz normale Verschleißerscheinung“, erklärt Beck. In der Werkstatt sei eine neue Lamelle in die ursprüngliche Halterung aus dem Jahr 1923 eingebaut worden.

Bei der Turmuhr der Klosterkirche St. Johannis handelt es sich um eine Weule-Uhr. Gefertigt wurde sie in der von 1836 bis 1966 bestehenden Turmuhrenfabrik und Glockengießerei in Bockenem im Ambergau. Die Initialen J und W, dazu eine Eule finden sich im Pendel der Uhr wieder. Carl Feistkorn, Ehrenbürger der Stadt Kölleda, hatten die Uhr 1924 gestiftet. Auch wenn es sich mit dem Baujahr 1923 um eine vergleichsweise moderne Uhr handelt, ist Christian Beck fasziniert. „Die Uhr hat immer funktioniert. Nichts an der Mechanik hat sich über die Jahre so verbraucht, dass die Uhr außer Betrieb genommen werden musste“, schwärmt der Fachmann von dem guten Zustand und der hohen Qualität. Wie er weiß, war die Uhr Anfang der 1990er Jahre für eine Generalüberholung in seiner Kölledaer Werkstatt. Begeistert ist er auch, dass die originale Anleitung für die Uhr erhalten geblieben ist.

Weule-Turmuhren sind in der Region nicht selten anzutreffen. So befindet sich die große Schwester der Kirchenturmuhr im Kölledaer Rathaus. Sie stammt aus dem Jahr 1904. Die beiden Weule-Uhren sind übrigens die einzigen Turmuhren der Pfefferminzstadt. Weitere Weule-Uhren gebe es im Schloss Beichlingen oder im Heldrunger Rathaus, zählt Beck auf.

Die nächsten Tagen wird der Uhrmachermeister öfter die Turmstufen hinauf steigen, um die Uhr zu regulieren. Sein selbst auferlegtes Richtmaß ist eine Gangabweichung von weniger als eine Minute pro Woche.