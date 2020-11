Überraschungen in Henschleben

Auf eine Überraschung vom Nikolaus können sich die Kinder in Henschleben freuen. Hilfe erhält der Bärtige von den Mitgliedern des Henschlebener Heimatvereins und Bürgermeister Olaf Starroske. Wer dem Verein einen Nikolausstiefel bastelt, wird am 6. Dezember eine süße Überraschung vor seiner Haustür finden, heißt es in einem Aufruf in den sozialen Medien. Dafür müssen die selbst gebastelten Stiefel bis Samstag, 28. November, bei Melanie Pusch und Judith Schiecke abgegeben werden. Vergessen werden sollte nicht, den Namen der Kinder an den Stiefel anzubringen.