Umsteigen auf Rad, Bus oder Bahn

Mehr als 60 Partner unterstützen die thüringenweite Aktion Autofasten – und in diesem Jahr will auch die Kreisstadt das erste Mal dabei sein. Ziel ist es, dafür zu werben, in der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Karsamstag öfter mal das Auto stehen zu lassen und auf das Fahrrad oder den Öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen beziehungsweise zu Fuß zu gehen.

Man folge damit einem Aufruf des Gemeinde- und Städtebundes, erklärte Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). Und Sömmerda fange bei dem Thema auch nicht ganz bei null an. In Teilen der Stadtverwaltung werden schon Elektroautos eingesetzt, die Behörde hat zwei E-Mobile im Einsatz. Die Sömmerdaer Energieversorgung GmbH (SEV) betreibt mehrere Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet.

Viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung unterstützen Aktion

Eine ganze Reihe von Mitarbeitern der Stadtverwaltung kommt schon jetzt mit dem Fahrrad oder E-Bike zum Dienst im Rathaus oder einem anderen Gebäude der Stadt gefahren, ganz unabhängig von der Aktion Autofasten. Während der Fastenzeit wollen sich noch mehr beteiligen. Ulrich Braem, seit Jahresbeginn Leiter des Bau- und Umweltamtes, nutzt täglich die Bahn für seinen Arbeitsweg in die Kreisstadt.

Im Aktionszeitraum vom 26. Februar bis 11. April komme es aber darauf an, dass möglichst viele mitmachen, betont der Bürgermeister. Jeder könne sich nach seinen eigenen Vorstellungen und mit seinen Ideen beteiligen. Initiatoren der Aktion, die zum zehnten Mal in Thüringen stattfindet, sind der Verein Bus & Bahn Thüringen sowie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Neben Bus- und Bahnunternehmen unterstützen auch mehrere Landkreise und Städte, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club und „teilAuto Thüringen“ die Kampagne, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Bürgermeister ruft Einwohner zur Beteiligung auf

Ralf Hauboldt hofft, dass sich möglichst viele Sömmerdaer für das Anliegen einsetzen und mit dem Rad fahren, zu Fuß gehen, Bus oder Bahn nutzen oder gemeinsam mit anderen ein Auto teilen. „Damit verbessern sie nicht nur die Lebensqualität in Sömmerda, sondern auch die eigene“, bekräftigt er. Um den Einwohnern den Umstieg auf den Bus zu erleichtern, werden am Donnerstag kommender Woche, also am 27. Februar, dank der Kooperation mit der Verwaltungsgesellschaft des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) Sömmerda mbH Busfahrten innerhalb von Sömmerda und seinen Ortsteilen kostenlos sein, so der Bürgermeister. Die Kreisstadt übernehme die Kosten für diese „0-Euro-Tickets“.

Geführte Radwegtouren durch Sömmerda und Ortsteile

In der evangelischen Kirche St. Bonifatius findet am 27. Februar zur Mittagszeit eine Andacht mit Pfarrerin Juliane Baumann statt. Pläne gebe es außerdem dazu, eine Woche mit vielen Aktionen auszugestalten. Innerhalb dieser Zeit sollen beispielsweise zwei geführte Radwegtouren mit Fachpersonal vom Verkehrspräventionszentrum der Kreisverkehrswacht und dem Biker-Dom Sömmerda stattfinden. Auch das Angebot am 28. März, das Radwegenetz von Sömmerda und seinen Ortsteilen kennenzulernen, gehört dazu. Für eine Rad-Rallye am 31. März können sich 7. Klassen noch bei der Kreisverkehrswacht Sömmerda per E-Mail unter Verkehrszentrum@t-online.de oder per Telefon unter 03634/3 14 66 43 anmelden.

„Fahrrad-Kino“ in der Stadt- und Kreisbibliothek

Geplant sind laut Stadtverwaltung zudem am 3. April von 10 bis 16 Uhr eine Aktion „FahrRad…, aber sicher“ mit dem Verkehrspräventionszentrum und am Abend dieses Tages von 17 bis 21 Uhr ein „Fahrrad-Kino“ in der Stadt- und Kreisbibliothek im Dreyse-Haus unter dem Motto „Autofasten – Kino ohne nach Erfurt zu fahren“.

Die Abteilung Stadtmarketing betreut gemeinsam mit der Abteilung Kultur, Tourismus und Jugendarbeit sowie mit der Straßenverkehrsbehörde die Angebote innerhalb der Aktion „Autofasten Thüringen 2020“. Wer sich beteiligen will oder weitere Ideen hat, kann sich gern im Rathaus melden.