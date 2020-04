Kölleda. In Kölleda sind Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen und haben Fußböden, Wände, Türen und die Decken mit Blut verschmiert.

Unbekannte beschmieren komplette Wohnung mit Blut

Unbekannte erlaubten sich in einer leerstehenden Wohnung in Kölleda einen makabren Streich. Wie die Polizei am Mittwoch informierte hätten Nachbarn am Wochenende Lärm aus der Wohnung gehört und den Vermieter informiert.

Dieser stellte am Dienstag fest, dass die Tür zu der betroffenen Wohnung aufgebrochen war. In den Räumen bot sich ein grauenvoller Anblick. Fußböden, Wände, Türen und die Decken seien über und über mit Blut verschmiert gewesen. Ein Schnelltest habe ergeben, dass es sich um tierisches Blut handelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.