In Sömmerda brachen Unbekannte in eine Wohnung ein und klauten eine Spardose. (Symbolbild)

Unbekannte brechen in Sömmerdaer Wohnung ein, während Eigentümer im Krankenhaus liegt

Während sich ein 40-jähriger Mann im Krankenhaus in Behandlung befand, schlugen Einbrecher in dessen Wohnung in Sömmerda zu. Zwischen Freitag, dem 22. und Samsag, dem 23. Mai waren die Täter über den im Erdgeschoss befindlichen Balkon in die Wohnung des Mannes eingedrungen. Sie stahlen eine Spardose mit mehreren hundert Euro Münzgeld. Zur Spurensicherung kam die Kripo Erfurt zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

