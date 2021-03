Unbekannter Pkw schrammt in Walschleben Linienbus

Zu einem Unfall mit einem Linienbus kam es am Donnerstag in Walschleben. Gegen 13.45 Uhr kam der Bus aus Richtung Andisleben und wollte nach links in die Lange Straße abbiegen. Ein ihm entgegenkommender Pkw war viel zu schnell unterwegs und versuchte noch über den Bürgersteig auszuweichen.

Mit seiner linken Fahrzeugseite schrammte der Pkw an dem Bus entlang und beschädigte so den Lack des Fahrzeuges. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Pflichtwidrig verließ der Unbekannte die Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen hellblauen VW Passat, Limousine. Das Auto muss durch den Zusammenstoß vorne links beschädigt worden sein.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Sömmerda unter Tel.: 03634/3360 entgegen.