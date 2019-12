Universitäten zu Gast im Klassenraum

Sophie Hohberg schwankt noch. Ein Jahr im Ausland, vorzugsweise in Norwegen, kommt für sie nach der Schule genauso in Betracht, wie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Wichtig ist für die Elftklässlerin des Oskar-Gründler-Gymnasiums in Gebesee, Zeit zu haben, um sich zu finden und Erfahrungen zu sammeln. Der Berufsorientierungstag an ihrer Schule kam ihr da gerade recht.

Tuchfühlung nahm sie zu Franziska Meyer-Mulenga von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen (LKJ) auf. Die Möglichkeit zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr bietet der Träger in den Bereichen Kultur und ganz neu auch in Politik an. „Ganz oben auf der Favoritenliste liegen die Theater in Erfurt, Weimar oder Jena. Auch die Gedenkstätte Buchenwald ist für die Bewerber von großem Interesse“, sagte sie und berichtete von 130 Stellen, die jedes Jahr in Thüringen zu besetzen sind. Das FSJ startet immer am 1. September und geht genau ein Jahr. Bewerbungen werden vom 15. Januar bis 15. März entgegen genommen, informierte sie.

Der LKJ war dabei einer von elf Partnern, die sich in der Schule präsentierten. Auch die Bundeswehr, die Fachhochschule Erfurt, die Hochschule Schmalkalden, die Universität Jena, die Fachhochschule Nordhausen waren der Einladung gefolgt. Auch die Deutsche Bahn sowie die Arbeiterwohlfahrt Erfurt und das American Institute For Foreign Study (AIFS) nahmen das Angebot an. Auf Wunsch der Schüler hatte Anette Laufer, die Schulsozialarbeiterin des Gymnasiums, auch die Polizei und die Universität Erfurt eingeladen.

Gern war Philipp Amthor, Lehramtsstudent der Universität Jena, der Einladung gefolgt. Die Informationen aus erster Hand wussten Anne Steingrüber und Vanessa Wernecke zu schätzen. Beide wollen in Jena auf Lehramt studieren. Auch Lisa Müller zieht das in Erwägung, könnte sich aber auch ein Medizinstudium gut vorstellen. Der gute Ruf der Jenaer Uni und die Nähe gaben alle drei als Vorzüge an.

Anette Laufer hat das Konzept des Berufsorientierungsnachmittages vor drei Jahren auf die Beine gestellt. Dass es von beiden Seiten gut angenommen wird, freut sie. Schön sei auch, dass es jetzt auch Schule macht. Eine Berufsorientierung nach gleichem Modell fand ebenso für die Elftklässler am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Sömmerda statt. „Vielleicht gelingt es, auch das Kölledaer Gymnasium ins Boot zu holen“, sagte sie.