Verkehrsrowdy muss ins Gefängnis - Container brennt

Haftbefehl vollstreckt

Eine Polizeistreife stellte am Dienstagvormittag in Sömmerda einen 64-jährigen Mann. Er wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung per Haftbefehl gesucht. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe von 1.800 Euro nicht begleichen. Somit endete für ihn der Tag in einem Gefängnis. Dort wird er voraussichtlich die nächsten zwei Monate verbringen.

Container in Brand gesetzt

In Elxleben setzte eine unbekannte Person Dienstagabend zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße einen Altkleidercontainer in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Allerdings wurde der Container komplett zerstört. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt.

