Viele Extras gibt’s zum Stadtbummel

Mit vielen Aktionen der Händler und einigen Extras startete am gestrigen Freitag das „Heimat shoppen“ in der Sömmerdaer Innenstadt. Dazu gehörte auch, dass die Bodypainting-Models Nicole Fischer (Foto) und Robert Filz, von Sabine und Andreas Florian in lebende Kunstwerke verwandelt, am Abend über den Markt flanierten. Am heutigen Samstag wird die Aktion „Heimat shoppen“, an der sich 42 Händler und Dienstleister beteiligen, fortgesetzt und durch den Bauernmarkt ergänzt. Vor dem Rathaus werden um 14.30 Uhr zwei große Kuchen angeschnitten und an die Gäste verteilt. Auch die Ausstellung im Erfurter Tor mit Bildern vom Sömmerdaer Malkreis ist ab 14 Uhr geöffnet.