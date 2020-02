Viele Komplimente für kleines Schmuckkästchen

Schulleiterin Liliana Meyer ist guter Dinge, dass zum neuen Schuljahr drei neue 5. Klassen im Prof.-Fritz-Hofmann-Gymnasium in Kölleda gebildet werden können. Der Schnuppertag in der vergangene Woche gibt Anlass dafür. 69 Viertklässler nutzten das Angebot, die Schule und den Unterricht kennenzulernen. „Das würde mich riesig freuen, wenn uns das gelingt“, sagte sie.

Ebenso gut besucht, war der Tag der offenen Tür am Samstag. Die AG Schulhöhepunkte, der Lehrer aus verschiedenen Fachbereichen angehören, gestaltete das Programm, berichtet Beratungslehrerin Alexandra Siegel. Antworten darauf, wie Magnetismus funktioniert, was Bienen sehen können oder was es mit tanzenden Rosinen auf sich hatte, gab es bei Kerstin Ziganki. Die Lehrerin für MNT (Mensch-Natur-Technik), Biologie und Chemie hatte zusammen mit ihren Schützlingen den Nerv der kleinen und großen Gäste getroffen. Der Ansturm an Neugierigen riss den ganzen Vormittag über nicht ab. Zu bestaunen gab es in dem Fachkabinett auch eine neue interaktive Tafel. Die Lehrerin schätzt die neue Technik, die in vielen Bereichen zum Einsatz kommt.

Insgesamt verfügt die Schule über sieben dieser neuen Tafeln, berichtet Liliane Meyer nicht ohne Stolz. Stolz ist sie auch, dass sich die Schule in den vergangenen Jahren zu einem kleinen Schmuckkästchen gemausert hat. „Frische Farbe kann viel bewirken“, sagte sie und vergaß nicht, dem Schulverwaltungsamt zu danken. Ihren Dank richtete sie ebenso an den Förderverein, der viele schulischen Projekte erst ermögliche. Auch er war beim Tag der offen Tür vertreten.

Ida Kämmerer und Julian Säuberlich stellten ihr Glockenprojekt, das sie mit drei weiteren Schülern erarbeitet haben, vor. Foto: Peter Hansen

Viele Komplimente gab es von ehemaligen Schülern. Martin Sonnenschein nutzte den Tag der offenen Tür für ein Wiedersehen. 2008 hat er sein Abitur in Kölleda absolviert. Seit dem trifft er sich jedes Jahr mit Mitschülern zu einem kleinen Klassentreffen.

Natürlich musste am Samstag auch keiner der Gäste mit knurrenden Magen wieder nach Hause gehen. Die Mitglieder der Event-AG sorgten für süße und herzhafte Speisen.

Auf die Frage nach weiteren Wünschen, musste die Schulleiterin nicht lange überlegen. Die Schulhofsanierung sei das nächste Projekt und das Allerwichtigste, schließlich sei das Gelände ein wichtiger Aufenthaltsort für die Schüler. Angekündigt ist das Projekt für 2022.

Aktuell besuchen das Kölledaer Gymnasium 415 Schüler. Unterrichtet werden sie von 41 Lehrern. Die Anmeldung für die neuen 5. Klassen erfolgt am 2. März. Vormerken können sich die Eltern der neuen Fünftklässler auch den 17. Juni. Dann findet in der Schule ein Elternabend statt, bei dem sie mit allen Informationen versorgt werden.