Vier Autofahrer im Landkreis Sömmerda im Rausch unterwegs

Zwischen Freitag- und Samstagabend gingen der Polizei im Landkreis vier Fahrzeugführer ins Netz, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer saßen, teilt die Polizei mit.

Bei einer 32-jährigen Hyundai-Fahrerin in Straußfurt schlug ein Drogenvortest positiv an. Ein 44-Jähriger wurde Samstagnacht in Straußfurt mit 1,72 Promille gestoppt. In Buttstädt hatte ein 55-Jähriger gar 2,35 Promille „getankt“ und in Kölleda zeigte der Atemalkoholtest bei einem 66-Jährigen 2,01 Promille an. Alle vier mussten ihr Fahrzeug stehen lassen und zur Blutentnahme.