Stele am Sömmerdaer Hochhaus zur Erinnerung an die Todesmärsche der Buchenwaldhäftlinge im April 1945.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorschläge zur Erinnerungskultur begrüßt

Mit großem Interesse verfolgte Sömmerdas ehemaliger Bürgermeister Hans-Wolfgang Flögel (2000-2012) die Diskussion um die Erinnerungskultur in der Stadt. Archivar und Historiker Frank Boblenz hatte dazu verschiedene Aktivitäten angekündigt (TA berichtete).

Flögel regt an, ein öffentliches Bürgergremium ins Leben zu rufen, denn es gebe ein großes Interesse an der Stadtgeschichte, und eine öffentliche Diskussion über die Thematik sei aus seiner Sicht dringend notwendig. Das ehemalige Stadtoberhaupt bedauert, dass das Thema Zwangsarbeiter nicht mehr so eine wichtige Rolle spiele wie in früheren Jahren, als ehemalige Zwangsarbeiterinnen in Sömmerda würdig empfangen worden und Besuche an authentischen Orten oder auch in Schulen organisiert worden seien, wobei die Stadt die Reisekosten übernommen habe. Inzwischen seien viele Zwangsarbeiterinnen schon verstorben, räumt Flögel ein, aber es gebe ja noch Angehörige.

Den 100. Geburtstag von Sarah Udi am 22. Mai 2014 hätte man aus seiner Sicht zum Beispiel zum Anlass nehmen können, die Tochter der Verstorbenen einzuladen und auch noch einmal auf die 2007 veröffentlichte Publikation „Der Krieg krepiert“ der ungarischen Jüdin, die bis zum 8. April 1945 in der Munitionsfabrik in Sömmerda Zwangsarbeit leisten musste, hinzuweisen. Die Stadt hatte die Herausgabe des Taschenbuches damals finanziert.

Flögel unterstützt den Vorschlag von Frank Boblenz, an den ehemaligen Standorten der Zwangsarbeiterlager Tafeln zu errichten. Am Verwaltungsgebäude der ehemaligen Rheinmetall könnte zudem eine Tafel die Gesamtproblematik der Zwangsarbeit in dem Unternehmen behandeln. Denn neben dem Gedenken der Opfer sei es auch notwendig, die Verantwortlichen zu benennen.

Die Gedenktafel an der Todesmarsch-Stele sei bereits von der Witterung gezeichnet und müsste überarbeitet werden, so Flögel weiter. Überlegenswert sei in diesem Zusammenhang, die Tafel größer zu gestalten und den Schriftzug auch in hebräischer Sprache zu bringen.

Der ehemalige Bürgermeister wolle sich gern in die Aktivitäten der Bürgerschaft einbringen und hofft, dass die Stadt sich künftig verstärkt dem Thema widmet und im Haushalt ein Kontingent dafür bereitstellt.