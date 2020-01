Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wackelt die Messe SÖM auch in 2020?

Die erneuten Beratungen des Haushaltsplanentwurfes für 2020 für den Landkreis Sömmerda haben begonnen. Das Zahlenwerk dreht eine Ehrenrunde. „Die Vertagung bringt uns schon in Bedrängnis“, sagt Landrat Harald Henning (CDU). In sozialen Medien war bereits über den erneuten Ausfall der Messe SÖM spekuliert worden. Schon 2019 hatte die „Leistungsschau der Wirtschaft im Landkreis Sömmerda“ nicht stattgefunden – damals unter Hinweis auf durch den Thüringentag gebundene Kräfte und Mittel. Ein generelles Aus für die Messe dementierte Henning nun. „Es ist aber richtig, dass wir jetzt normalerweise erste Verträge schließen müssten – so mit dem Messebauer“, so Henning. „Aus haushaltsrechtlichen Gründen kann ich nun nichts Derartiges beauftragen. Es handelt sich ja um eine freiwillige Leistung“, sagt Henning.

Der Landrat ist aber zuversichtlich, dass der Etat – mit einigen Änderungen („Das ist normal. Es ist ja ein halbes Jahr seit der Erstellung vergangen.“) am 28. Februar beschlossen werden kann. Bisher seien keine „großartigen Anträge“ formuliert worden.