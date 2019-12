Wandtattoo überwindet Distanzen

Das Sömmerdaer Dreyse-Haus neben Vogtshaus und Votgsscheune in Böblingen, die Bonifatiuskirche neben dem Böblinger Rathaus. Entfernungen schrumpfen auf dem großen Wandbild, das den Treppenaufgang im Sömmerdaer Rathaus schmückt.

Bei dem Wandtattoo handelt es sich um ein Geschenk aus Sömmerdas Partnerstadt Böblingen anlässlich des Besuchs einer Böblinger Delegation zum Thüringentag in Sömmerda. Darüber informiert Sömmerdas Stadtsprecherin Anett Hädrich.

Böblingens Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz hatte es bei einem kleinen Empfang Sömmerdas Stadtoberhaupt Ralf Hauboldt überreicht. Im vergangenen Jahr haben beide Städte das 30-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft feierlich begangen.

Auf dieses Jubiläum verweist das Wandbild und zeigt verschiedene stadtbildprägende Motive in Entfernungen überwindender Nachbarschaft. Der Sömmerdaer Betrachter wird ganz sicher neben Dreyse-Haus und Bonifatiuskirche auch Volkshaus, Rathaus, Erfurter Tor, Stadtparkbrücke, Dreyse-Mühle, den Fortuna-Brunnen und das Gemeindezentrum am Markt wiedererkennen.

Von Böblinger Seite haben neben dem Rathaus und dem bereits erwähnten Vogtshaus mit Deutschem Fleischermuseum und Vogtsscheune – hier befindet sich das Heimatmuseum des Nordböhmischen Niederlandes – die Stadtkirche, die Amphoren am Unteren See, das Mehrgenerationenhaus „Treff am See“ sowie der „Propeller“ mit den weißen geschwungenen Sitzbänken – er steht auf dem Hanns-Klemm-Platz im Böblinger Stadtteil Flugfeld – Eingang in das Wandbild gefunden, so Anett Hädrich.

Die Stadt Sömmerda bedankt sich für das beide Städte verbindende Wandbild. Besichtigt werden kann es zu den Öffnungszeiten des Sömmerdaer Rathauses.