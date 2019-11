Warnofrid – Mitstifter von Geschichtsvereinen

Carl Wilhelm Kirchheim (1794-1845) alias „Warnofrid“ war Kölledaer Bürgermeister mit vielen Interessen, und er war der Mitstifter von ersten Geschichtsvereinen im preußischen Thüringen vor 200 Jahren. Von Donnerstag bis Freitag dieser Woche fand im benachbarten Burgenlandkreis in Schulpforta die vom Heimatbund Sachsen-Anhalt und der Stiftung Schulpforta organisierte Tagung „Graben, Sammeln, Publizieren. 200 Jahre Gründung des Thüringisch-Sächsischen Altertumsvereins (ThSAV)“ statt.

Dabei war wiederholt die Unstrut-Finne-Region in den Fokus der Ausführungen genommen worden. Aus gutem Grund führte deshalb auch eine Exkursion, die die Tagung abrundet, über Saaleck sowie Memleben in den Landkreis Sömmerda und den Kyffhäuserkreis. Hier wurden insbesondere die Ausgrabungsstätte „Steinrinne“ in Bilzingsleben und der Schieferhof in Gorsleben besichtigt, da sie wichtige Ausgangspunkte in der Vereinsgeschichte und für das damit im Folgenden nur ansatzweise aufzuzeigende personelle Netzwerk darstellen.

Akteure aus der Region

Zu den maßgeblichen Akteuren aus der Frühzeit der ersten in Thüringen – hier speziell in dessen Teil der preußischen Provinz Sachsen – entstandenen Geschichtsvereine zählt neben Carl Christian Ludwig Friedrich von Helmolt (1769-1847), Landrat des Kreises Eckartsberga und Rittergutsbesitzer in Bilzingsleben, Carl Wilhelm Kirchheim. Letzterer lebte in Gorsleben und war u. a. Bürgermeister von Kölleda. Beide gehören zu den Initiatoren des am 20. Juli 1819 in Bilzingsleben gegründeten „Vereins für Erforschung des vaterländischen Altertums in Kunst und Geschichte“ (Unstrutverein) sowie den 15 Stiftern des daraus mit hervorgegangenen „Thüringisch-Sächsischen Vereins für Erforschung vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale“ (Thüringisch-Sächsischer Altertumsverein).

Auch wenn wir bei von Helmolt in diesem Jahr am 23. Juni das 250. Geburtstagsjubiläum begehen konnten und dessen umfassendere Würdigung noch aussteht, soll an dieser Stelle zunächst vorrangig an Kirchheim erinnert werden, dessen 225. Geburtstag und 174. Todestag im vorigen Monat anstanden.

Schieferhof in Gorsleben, den Kirchheims Vater von 1795 bis 1821 besaß und der als Aufbewahrungsort für die Sammlung des Unstrutvereins diente. Foto: Frank Boblenz

Von Gorsleben in die „weite“ Welt

Der am 1. Oktober 1794 in Wiehe geborene Kirchheim verlebte seine Jugend in Gorsleben, wo die Familie bereits seit Ende des 17. Jahrhunderts nachweisbar ist. 1795 bis 1821 hatte der Vater dort u. a. den Schieferhof in Besitz, der in der Vereinsgeschichte eine besondere Rolle spielt. Mit 11 Jahren folgte 1805 der „Umzug“ ins unweit gelegen Donndorf, wo Kirchheim die Klosterschule besuchte.

Am 4. Juli 1808 schloss sich mit Unterbrechung – Kirchheim musste 1811 und 1812 wegen einer „langwierigen Krankheit“ pausieren – der Aufenthalt in Schulpforta an. Einen Abschluss erlangte er dort anscheinend nicht. Vielmehr beteiligte sich Kirchheim als 19-Jähriger am Kampf gegen Napoleon und meldete sich wie eine Anzahl weiterer Mitstreiter aus dem zum Königreich Sachsen gehörenden Thüringer Kreis und der Unstrut-Finne-Region beim Banner der freiwilligen Sachsen. Seine Erfassung erfolgte am 21. November 1813, wobei er beim 1. Eskadron der Banner-Husaren diente.

Nach dem Feldzug wandte sich Kirchheim zunächst – wahrscheinlich auf den väterlichen Gütern in Gorsleben – der Landwirtschaft zu. Zudem fungierte er von 1818 bis in die 1840er-Jahre als Leutnant/Rittmeister bei der Landwehrkavallerie. Daneben war er u. a. zum Teil beim Landrat in Bilzingsleben beschäftigt, bevor er 1826 die Stelle als Stadtschreiber in Kölleda antrat.

1832 stieg er zum Bürgermeister der Kreisstadt auf und übte dieses Amt bis 1843 aus. In seine Kölledaer Amtszeit fällt auch der nicht freiwillige Aufenthalt von Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) in der Pfefferminzstadt.

Obwohl der „Turnvater“ Kirchheim in seiner Korrespondenz erwähnt, ist momentan nicht eindeutig zu belegen, wie sich das Verhältnis zwischen beiden gestaltete. Beide dürfte aber zumindest das gemeinsame Interesse an der Geschichte etwas verbunden haben. Es wird daher kein Zufall sein, dass Jahn in einem Schreiben bezüglich der Funde aus einem eingeebneten Kölledaer Grabhügel auch auf Gorsleben eingeht.

Nur am Rande sei erwähnt, dass Kirchheim mit Töchtern des Gorslebener Pfarrers Carl Friedrich Schulze (1773-1847) verheiratet war, der ebenfalls seit 1819 Mitglied des Thüringisch-Sächsischen Altertumsvereins war.

„… aus vergangenen Zeiten“

Wann bei Kirchheim das Interesse an der Geschichte geweckt wurde, lässt sich nur schwer sagen. Spätestens in Schulpforta dürfte er jedoch stärkere Impulse erhalten haben. Endgültig sprang der Funke jedoch über, als sein Banner-Kamerad August Adolph Bergner (1776/79-1828), der aus dem im Thüringer Kreis bei Weißenfels gelegenen Langendorf stammte, ihn für längere Zeit besuchte und in Gorsleben weilte. Bergner hatte bereits 1812 Ausgrabungen in seinem Heimatort durchgeführt.

Postkarte vom Anfang des 20. Jahrhunderts mit Ansicht der Klosterschule Donndorf. Foto: Frank Boblenz

Darüber hinaus muss sein Interesse für die Geschichte und Bodenaltertümer im Banner der freiwilligen Sachsen stärker bekannt gewesen sein. Dies offenbart ein 1814 von Christian Johannes Oldendorp (1772-1844) – ab 1816 Zeichenlehrer in Schulpforta – verfasstes Gedicht. Vielleicht schon 1817, eindeutig jedoch 1818 und 1819, durchstreiften Kirchheim und Bergner die Höhenzüge um Gorsleben bis hin in die werthernschen Besitzungen bei Beichlingen und Wiehe auf der Suche nach Bodenaltertümern. Zeitweise gesellte sich mindestens auch Oldendorp dazu, wie u. a. eine Zeichnung von Burg Rabenswalde von 1818 belegt.

Zunächst wurden die Aktivitäten jedoch misstrauisch von Landrat von Helmolt verfolgt, der insbesondere das Schatzregal des preußischen Staates gefährdet sah. Bis in den Sommer 1818 konnte dies jedoch geklärt werden. Dazu mag beigetragen haben, dass Bilzingsleben zu dieser Zeit bereits als archäologischer Fundort bekannt war, wozu 1818 noch die gedruckte Mitteilung über den Fund eines fossilen Menschenschädels kam. Autor war mit Ernst Friedrich von Schlotheim (1756-1832) ein Verwandter des Landrats.

Darüber hinaus verfolgten zahlreiche Interessenten aus den Kreisen Eckartsberga und Weißensee – aber auch darüber hinausgehend – die Aktivitäten, so dass sich schon ein entsprechendes Netzwerk entwickelte. Einbezogen waren dabei z. B. neben Oldendorp noch Kirchheims Pfortaer Lehrer Karl David Ilgen (1763-1834) und der aus Weißensee gebürtige Adolph Gottlob Lange (1778-1831), die nachfolgend zu den Stiftern des Thüringisch-Sächsischen Altertumsvereins zählten.

Vereinsgründung und „Museum“

Die „Ausgrabungskampagne“ von 1819 führte schließlich zu einer neuen Qualität, als sich am 20. Juli 1819 auf dem helmoltschen Rittergut in Bilzingsleben unter Vorsitz des Oberpräsidenten der Provinz Sachsen – Friedrich Wilhelm August von Bülow (1762-1827) – der Unstrutverein gründete.

Zu den Stiftern gehörten neben Letzterem sowie Bergner, Kirchheim und von Helmolt noch Kreissekretär/Banner-Kamerad Carl August Wolf (geb. 1793) und Kandidat des Predigeramtes Johann Christoph Böttner (1792-1830) aus Bilzingsleben sowie Rektor Benedikt Wilhelm (gest. 1847) und sein Sohn August Benedikt (1793-1832), die beide an der Klosterschule in Roßleben tätig waren.

Grundlage für die zukünftige Tätigkeit sollten die heute noch in der Handakte von Kirchheim in Halle überlieferten Statuten sein. Diese sahen zugleich die Einrichtung einer Sammlung vor. Aufbewahrungsort war der kirchheimsche Schieferhof in Gorsleben, wo sich dadurch bis 1820 faktisch Thüringens erstes „Museum“ befand, das nicht auf eine herrschaftliche bzw. städtische Sammlung zurückging.

Die Akteure in der Unstrut-Finne-Region waren jedoch nicht die einzigen Freunde des Altertums im preußischen Thüringen. Auch auf Burg Saaleck kam es einige Wochen später zur Gründung eines analogen Vereins auf Initiative des Naumburger Landrats Carl Peter Lepsius (1775-1853).

Bilzingslebener und Saalecker Verein fusionierten noch 1819, so dass daraus der Thüringisch-Sächsische Altertumsverein hervorging. Abgeschlossen war dessen Konstituierung im März/April 1820. Zu diesem Zeitpunkt zählte der Verein mit Sitz in Naumburg 14 Stifter, wobei Kirchheim noch unberücksichtigt blieb.

1825 wurde dieser Mangel jedoch nach entsprechender Intervention behoben, so dass Kirchheim in dem in diesem Jahr veröffentlichten Mitgliederverzeichnis auch als Stifter geführt und damit zugleich seine Leistungen in Bezug auf die Vereinsgründung anerkannt wurden.

Blick von der Steinrinne auf Bilzingsleben am 1. April 2019. Foto: Frank Boblenz

Unter „Warnofrid“ publiziert

Darüber hinaus war Kirchheims Wirken auf geschichtlichem Gebiet noch wesentlich weitreichender. So verfasste er, eine behördliche Anordnung von 1817 für Städte kreativ umsetzend, bis zum Herbst 1825 den ersten Teil einer Chronik des Dorfes Gorsleben. Beachtung verdient dabei in Bezug auf das hier zu würdigende Jubiläum, dass er darin auch auf die Geschichte des Unstrutvereins einging.

Exemplarisch seien zudem seine Schenkungen an den Verein aufgeführt. 1834 betraf dies z. B. „Vier auf der unteren Sachsenburg in einem verfaulten Fenstergesimse gefundene kleine Silbermünze und eine in der Flur des Dorfes Schillingstedt ausgepflügte röm[ische] Silbermünze des K[aisers] Antoninus [(86-161); Kaiser ab 138]“.

Hinzu kamen ferner zwei eiserne Sporen, die in der Schmücke gefunden worden waren. Abschließend sei darauf verwiesen, dass Kirchheim noch verschiedene Veröffentlichungen aufzuweisen hat, die sich meist historischen Themen in Form von Sagen und Erzählungen widmeten. Dazu zählt u. a. „Das Ross des Schlosses zu Cannawurf“, dass momentan aber anscheinend nur als Druck von 1855 separat nachweisbar ist.

Publiziert wurden die Schriften meist unter dem Pseudonym „Warnofrid“. Mit ihm lässt sich der Bogen wieder zu Mitgliedern des Geschichtsvereins schließen. So soll Kirchheim ein „literar[isches] Triumvirat“ mit den schon aufgeführten Bergner und August Benedict Wilhelm in Roßleben eingegangen sein, die als „Eginhard“ bzw. „Alkuin“ agierten und publizierten.

Dr. Frank Boblenz ist Archivar und Historiker sowie Kenner der Regional- und Heimatgeschichte.

Seit 2014 ist er an der Vorbereitung des Jubiläums „200 Jahre Thüringisch-Sächsischer Geschichtsverein in Sachsen-Anhalt“ beteiligt.