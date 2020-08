Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warum ein Urlaub im eigenen Garten so beglückend ist

Nun sind bereits wieder drei Wochen Schulferien vergangen. Viele sind noch verreist. Einige sind bereits wieder zurückgekehrt. Und manch einer hatte erst gar nicht vor, wegzufahren. Ob es dieses Jahr mehr Menschen als sonst sind, die zuhause bleiben, kann ich gar nicht sicher sagen. Mir ist schon seit längerem aufgefallen, dass es in unserer Region erstaunlich viele Menschen gibt, die lange Urlaubsreisen in der Sommerzeit gar nicht brauchen. Sie verbringen ihre freien Tage lieber im eigenen Garten.

Dort gibt es in dieser Zeit des Jahres ziemlich viel zu tun. Doch was sich für den Außenstehenden nach Schweiß und Mühe anhört, ist für den Gartenliebhaber seine Form der Entspannung. Trotz der vielen, oftmals körperlich anstrengenden Arbeit ist es einfach ein herrliches Gefühl, den Pflanzen beim Wachsen zuzuschauen. Seit ich in Kölleda lebe, verbringe ich viel Zeit im eigenen Garten und bin mit der Zeit ein begeisterter Hobby-Gärtner geworden. Wobei die Gartenarbeit für mich als Pfarrer auch eine geistliche Dimension besitzt. Folgt man der Bibel, so scheint der Garten der ideale Lebensraum für den Menschen zu sein.

Am Anfang der Bibel heißt es, dass Gott einen Garten im Osten anlegte und dort die ersten Menschen beheimatete, die sich von seinen Früchten ernähren sollten. Nicht von ungefähr ist dann das griechische Wort für den Garten Eden, wie er in der Bibel auch genannt wird, zum Synonym für den schönsten Ort geworden, den sich Menschen vor-stellen können – das Paradies.

Mit dem Wort „Paradeisos“ war ursprünglich ein eingefriedeter Bereich gemeint – also zu gut deutsch ein Garten. Heute verbindet sich damit die Vorstellung eines wundervollen Ortes, von dem wir nie wieder weg wollen. Leider war es bereits den ersten Menschen nicht vergönnt, länger im Garten Eden zu verweilen.

Durch den Verlust des Paradieses wandelt sich in der biblischen Vorstellung auch das Leben der Menschen. Sie mussten von nun an ihren Lebensunterhalt mit viel Mühe und Arbeit erwirtschaften. Das schöne und leichte Leben im Garten Eden war ein für alle mal vorüber.

Jeder, der selbst schon einmal in der Landwirtschaft gearbeitet hat, weiß, wie schwer es ist, der Erde das tägliche Brot abzuringen und wie viel Unwägbarkeiten damit verbunden sind. Für die Menschen, die sich von Ackerbau und Viehzucht ernährten, wurde das Paradies so zu einem Sehnsuchtsort. Er war unerreichbar fern, aber zugleich mit der Hoffnung verbunden, dort ein leichteres Leben zu haben. Gewiss, auch in den Gärten unserer Tage macht sich die Arbeit nicht von selbst. Doch anders als auf dem Feld wachsen hier nicht nur Sachen, die der Ernährung dienen, sondern auch Blumen, die unser Herz erfreuen. Das macht unsere Gärten zu Miniaturen des großen Gartens, den Gott am Anfang der Zeit im Osten angelegt hat. Hier finde ich nicht nur Ruhe und Erholung, sondern auch einen Vorgeschmack der Ewigkeit.

Denn als Christ hoffe ich, dass ich am Ende meines Lebens zu Gott und seinem Garten zurückkehren kann. So überrascht es mich nicht, dass die Zeit, immer wenn ich im Garten bin, zu verfliegen scheint. Ich lasse den Alltag hinter mir und werde für einen kleinen Moment Teil von Gottes Ewigkeit.

Von daher kann ich alle Menschen gut verstehen, die die Ferienzeit lieber hier in ihrem Garten verbringen, als in die weite Welt zu reisen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit. Wenn nicht im eigenen Garten, dann vielleicht in einem der vielen öffentlichen Parks und Gärten, die es in unserer Region gibt.