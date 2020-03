An der Baustelle Schöpfwerk Sömmerda in der Weißenseer Straße läuft das Wasser jetzt wieder ganz normal.

Wasserstau an Schöpfwerk-Baustelle

Zu einem fast dreistündigen Feuerwehreinsatz kam es am Freitag an der Baustelle des Schöpfwerks, Weißenseer Straße. Um gefahrlos arbeiten zu können, hatte die Baufirma eine Rohrleitung im Mühlgrabenverlauf verlegt. Am Gitter, das Äste und Unrat auffängt, hatte sich das Wasser gestaut, so Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld. Um 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sömmerda wegen der Überschwemmung alarmiert, zehn Einsatzkräfte behoben mit der Baufirma das Problem. Das Wasser fließt nun wieder ganz normal.

Am späteren Abend musste die Feuerwehr schließlich noch einen umgestürzten Baum in der Vieselbacher Straße beseitigen.