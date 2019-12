Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtliche Weisen an den Adventssonntagen

Unter der Leitung von Natalie Jedigarjew möchten die Sängerinnen und Sänger im Männergesangverein Sömmerda ihre Gäste in eine stimmungsvolle vorweihnachtliche Atmosphäre entführen. So geschehen auch am 3. Advent in der Franziskuskirche zu Sömmerda. Der Gemischte Chor gab den Auftakt mit dem Lied „Advent ist ein Leuchten“. Etwa 140 Besucher ließen sich das diesjährige Adventskonzert nicht entgehen. Am Sonntag dieser Woche gastieren Gemischter- sowie Männerchor 14 Uhr in der Bonifatiuskirche.