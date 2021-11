Weißensee: Baum steht

Weißensee. Auf dem Weißenseer Markt steht der Weihnachtsbaum – seit dem Montag gibt es Grund zur Freude.

Am Montag, 23. November, wurde der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Weißensee durch Mitarbeiter des Bauhofs aufgestellt und mit Lichtern bestückt. Dass sich die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste über den Tannenbaum freuen können, verdankt die Stadt der Weißenseer Familie Dickmann, die den Baum in diesem Jahr zur Verfügung gestellt hat. Die Firma Elektro Weißensee unterstützte auch in diesem Jahr tatkräftig mit dem Transport und dieses Jahr unentgeltlich. Die Stadt Weißensee dankt ausdrücklich Bürgern, die ihre stattlich gewachsenen Bäume als Tannengrün bereitstellen bzw. auch für die kommenden Jahre schon angemeldet haben.