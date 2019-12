Weißensee. In Weißensee werden nicht nur kranke Bäume gefällt, auch Pflanzaktionen haben Konjunktur.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weißensee: Stattliche Bäume für die Bahnhofstraße

Dreißig stattliche Säulenhainbuchen pflanzen im Auftrag der Stadtverwaltung Weißensee dieser Tage die Fachleute Mirko Elstner und Harald Kühnel (im Bagger) vom Blumen- und Gartenmarkt Schönstedt in der Bahnhofstraße in Weißensee. Den ersten neuen Baum in dieser Straße spendete die Awo Mitte-West-Thüringen bereits im April anlässlich ̈des 100. Geburtstages der Arbeiterwohlfahrt.