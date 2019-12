Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weißenseer Wehr hat ein neues Fahrzeug

Große Freude herrschte am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus in Weißensee. Nachdem das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) schon seit Ende Oktober in der Stadt stand, wurde es nun auch offiziell an die Freiwillige Feuerwehr Weißensee übergeben.

Bürgermeister Matthias Schrot und Stadtbrandmeister Jörg Egenolf hatten das rund 450.000 Euro teure Fahrzeug, das mit allem ausgerüstet ist, was für einen Einsatz nötig ist, in Luckenwalde persönlich beim Hersteller abgeholt. Maschinisten und Einsatzkräfte waren seither daran geschult worden.

Rainer Worm, der mit dem Feuerwehraufbau des Fahrzeuges betraut war, brachte am Freitag noch einen schönen großen Schlüssel mit und überreichte ihn an den Stadtbrandmeister. Den richtigen Schlüssel brauchte dieser aber natürlich auch – und erhielt ihn vom Bürgermeister.

Landrat Harald Henning (CDU) gratulierte ebenfalls zum Neuzugang im Fuhrpark. Der Landkreis hatte die Investition mit 85.000 Euro unterstützt, 90.000 Euro Fördermittel waren vom Land Thüringen gekommen.

Das Fahrzeug fasst bis zu 2400 Liter Löschwasser und verfügt über einen 125-Liter-Schaumtank. Die Besatzung ist mit 1+8 vorgesehen. Das HLF 10 hat außerdem eine umfangreiche Zusatzausstattung, zum Beispiel eine Rückfahrkamera, eine Dachbox, eine Umfeldbeleuchtung in LED und eine Standheizung im Mannschaftsraum.