Wettbewerb „Naturstadt - Kommunen schaffen Vielfalt“ findet heute statt

In Rastenberg werden heute Projekte ausgezeichnet, die sich für die Stadtnatur und Insekten einsetzen.

Vom 1. Februar bis 30. Juni konnten Städte, Landkreise und Gemeinden mit Projektideen zur Förderung von Stadtnatur und Insekten im Siedlungsraum am Bundeswettbewerb „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“ teilnehmen. Der Wettbewerb wird vom Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ durchgeführt und im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums gefördert.

Insgesamt gingen 332 Beiträge aus 310 verschiedenen Kommunen aus ganz Deutschland ein. Aus den eingereichten Wettbewerbsbeiträgen wählte eine Fachjury die 40 besten Projektideen aus. Maßgeblich waren hierbei, inwieweit die Projektideen zu Verbesserungen für Stadtnatur, Insekten und deren Lebensräumen führen, zu Umweltbildung und gesellschaftlichem Engagement beitragen, nachhaltig wirken, vorbildlich und innovativ sind.

Alle 40 Kommunen erhalten jeweils 25.000 Euro Preisgeld für die Umsetzung Ihrer Zukunftsprojekte. Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Robert Spreter, Geschäftsführer des Bündnisses „Kommunen für biologische Vielfalt“, verleihen die Preise digital an die ausgewählten Kommunen und würdigen deren Einsatz und Engagement in einer Grußbotschaft per Video.

Ausgezeichnet wurden 34 Städte und Gemeinden, vier Kreise, sowie eine Verwaltungsgemeinschaft und ein Bezirk. Hierbei sind kleine Kommunen mit bis zu 5.000 Einwohnern und Einwohnerinnen ebenso vertreten wie Städte mit bis zu 500.000.

Die ausgezeichneten Beiträge reichen von klassischen Artenschutzmaßnahmen (z.B. Renaturierung von Gewässern und Feuchtbiotopen, Pflanzung und Pflege von Streuobstwiesen, Neuanlage von Sandarien für bodennistende Wildbienenarten) über innovative Ideen zur Förderung von Stadtnatur (z.B. Umrüstung auf insektenfreundliche Beleuchtung, Dach- und Fassadenbegrünung, Anlage von Insektentränken, Citizen Science Projekte zur Arten- und Flächenkartierung in der Stadt) bis hin zur Umgestaltung naturferner Privatgärten in insektenfreundliches Grün (z.B. Umgestaltung von Schottergärten hin zu naturnahen Gärten, Anlage von Schaugärten, Gartenwettbewerbe, Beratungsangebote für Gartenbesitzerinnen und -besitzern).

Viele Beiträge verknüpfen diese Ansätze zudem mit Umweltbildung (z.B. durch Beet- und Baumpatenschaften, grüne Klassenzimmer und lehrplanorientierte Bildungseinheiten für Kinder, Erwachsenenbildung über Kunst- und Kulturbeiträge auf den Flächen,Lehrpfade und Workshops).

Die Kommunen zeigen mit ihren Zukunftsprojekten, wie eine nachhaltige Entwicklung von Stadtnatur auf kommunaler Ebene aussehen kann. Dabei integrieren sie in besonderem Maße den Schutz von Insekten und berücksichtigen zudem die Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger. Mit ihrem Engagement demonstrieren sie auch eine gelungene Umsetzung von Handlungsprogrammen wie dem 2019 verabschiedeten „Masterplan Stadtnatur“ oder dem „Aktionsprogramm Insektenschutz“ auf kommunaler Ebene und dienen hierdurch anderen Städten, Gemeinden und Landkreisen als Vorbild.

Die Umsetzung aller Zukunftsprojekte erfolgt bis Ende 2022 und wird vom Bündnisfachlich begleitet. Ergänzend hierzu sind diverse an Kommunen gerichtete Informationsveranstaltungen vorgesehen (z.B. eine Fachtagung Ende 2021).

Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb und den Projektideen finden Sie natürlich auch auf www.wettbewerb-naturstadt.de