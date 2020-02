Wetter und kurioser Fund beschäftigten Sömmerdaer Polizei

Die heiße Phase der diesjährigen Karnevalssaison im Landkreis Sömmerda lief ruhig ab, berichtet der stellvertretende Sömmerdaer Polizeichef, Michael Rothe. Einige Schlägereien während verschiedener Faschingsveranstaltungen verzeichnete die Polizei zwar, trotzdem sei die fünfte Jahreszeit friedlich verlaufen.

Die Schlägereien seien vor allem auf Alkohol und Unstimmigkeiten zwischen den Feiernden zurückzuführen, so Rothe. Nur einzelne Personen seien daran beteiligt gewesen.

Eine Kuriosität erlebten die Polizeibeamten am Mittag des Rosenmontags. Ein Spaziergänger entdeckte in der Sömmerdaer Fichtestraße zwei Flaschen, die jeweils mit Buttersäure gefüllt waren. Er alarmierte die Polizei. Ob diese Flaschen dazu dienen sollten, eine Faschingsveranstaltung zu stören, das vermag Michael Rothe nicht zu beurteilen. Ganz ausschließen könne er es aber nicht, denn alleine mit dem wirklich unangenehmen Geruch der Buttersäure könne man „ganze Säle leerräumen“.

Die Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung Sömmerda stellte die beiden Flaschen am Montag sicher und beauftragte eine Firma mit der fachgerechten Entsorgung der Flüssigkeit.

Auch das Wetter spielte in den letzten Tagen eine Rolle für die Polizei. Mehrere Faschingsumzüge zogen am Wochenende und zum Rosenmontag durch verschiedene Orte des Landkreises. Durch den kräftigen Wind, den Sturmtief „Yulia“ mit sich brachte, standen die Beamten immer wieder vor der Frage, ob die Umzüge aus Sicherheitsgründen abgesagt werden müssen. „Der Wind war zwar im grenzwertigen Bereich, trotzdem konnten letztendlich alle Umzüge stattfinden“, so der stellvertretende Polizeichef.

Dass die Karnevalssaison in diesem Jahr ruhig ausfallen würde, damit hatte Michael Rothe bereits im Vorhinein gerechnet. Schon in den vergangenen Jahren habe man die Erkenntnis gewonnen, dass Vorkommnisse, bei denen die Polizei einschreiten musste, immer seltener geworden sind. „Fasching hat sich im ländlichen Raum zu einem traditionellen, heimatbezogenen Fest entwickelt. Teilweise ist es der Jahreshöhepunkt eines Dorfes. Es ist mit der Zeit ruhiger geworden“, so Rothe.