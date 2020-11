Noch bis zum 30. November können Radfahrerinnen und Radfahrer in Sömmerda am Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) teilnehmen und über die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt und der Region abstimmen.

Umfragen-Teilnehmende können in dem Test im Internet Fragen beantworten, etwa ob Radwege im Winter regelmäßig geräumt und gestreut werden, Radwege ausreichend breit und eben sind oder Fahrräder gestohlen werden. Ebenso sind ausführliche Anmerkungen in einem Freitextfeld möglich.

Um in der Auswertung der Befragung berücksichtigt zu werden, ist eine gewisse Anzahl an Abstimmungen für die betreffende Region nötig. „Sömmerda hat derzeit 84 Teilnehmer am Fahrradklima-Test. Aufgrund der Größe der Stadt sind 50 Rückmeldungen für die Auswertung erforderlich. Diese Hürde ist genommen“, berichtete Friedrich Franke, Vorsitzender des ADFC in Thüringen.

Das Amt für Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt Sömmerda hat ebenso dazu aufgerufen, sich an der Umfrage des AFDC zu beteiligen. „Ergebnisse des vergangenen ADFC-Fahrradklimatest sind in das Radverkehrskonzept des Landkreises eingeflossen, das kommende Woche im Kreistag vorgestellt wird“, informierte Marie Schüttauf vom Landratsamt. Sobald die Ergebnisse der aktuellen ADFC-Befragung veröffentlicht seien, würden diese auch in das Konzept aufgenommen. Die Angaben der Teilnehmenden im Fahrradklima-Test seien nützlich, um herauszulesen, wo beim Radverkehr noch Handlungsbedarf bestehe, so Marie Schüttauf.

Der ADFC fragt die Fahrradfreundlichkeit in deutschen Städten im Fahrradklima-Test alle zwei Jahre ab. 2016 schaffte es Sömmerda zuletzt in die Auswertung. Unter den Kommunen mit weniger als 50.000 Einwohnern erreichte Sömmerda dort bundesweit Rang 26 von 364. Damals beteiligten sich 107 Menschen an der Umfrage. Die Ergebnisse der diesjährigen Befragung würden laut ADFC im Frühjahr des kommenden Jahres bekannt gegeben.

Teilnahme am Fahrradklima-Test des ADFC im Internet unter: fahrradklima-test.adfc.de