Wind verkürzt den Spaß – ein wenig

Wie in jedem Jahr startete der Karnevalsumzug in Gebesee zum Rosensonntag an der Straße vorm Rewe-Parkplatz und zog durch die Gebeseer Innenstadt. Vorbei am Gymnasium und dem Schloss ging es durch Straßen und Gassen bis zum Rathaus. An den Straßenrändern, man glaubt es kaum, jubelten den Unverdrossenen vom Gebeseer Carneval Club trotz des unfreundlichen Wetters zahlreiche Schaulustige zu.

Viele Gastvereine machen den Umzug bunter Denn nicht nur die Gebeseer Narren trotzten einmal mehr allen Widrigkeiten, sondern auch zahlreiche Gastvereine. Freunde – aus Andisleben kamen nicht nur Karnevalisten, sondern auch mit Gefolge und Feuerwehr Foto: Michael Gröschner Aus Andisleben, Bad Tennstedt, Ringleben oder Schwerstedt kamen sie mit eigenen Wagen und Gefolge zum Umzug. Dessen Motto passte in die meteorologische Großwetterlage: „Ob’s regnet oder stürmt wie Sau – die Gebeseeer kommen bei jedem Wetter aus dem Bau“ hatten sie schon lange vor den Wetterprognosen proklamiert. Und siehe da, der Wettergott hatte dann auch in diesem Jahr doch noch ein Einsehen. Der angekündigte Starkregen und Sturm ließen auf sich warten. Zwar regnete es leicht und der Wind blies über die Dächer, aber dennoch konnten die Hoheiten ihre Eröffnungsreden am Rathaus halten. Gebeseer Kinderprinzenpaar trägt die Thüringer Krone Prinz Rene I. und Ihre Lieblichkeit Janin I. begrüßten die Narrenschar und übergaben das Zepter an das Kinderprinzenpaar Fabian und Josephin – und diese zogen dann samt Gefolge in die Mehrzweckhalle ein und regierten einen Nachmittag lang mit viel Spaß und Frohsinn. Gebesees Kinderprinzenpaar kam sogar doppelt majestätisch daher, schließlich wurden die Nachwuchsregenten auch zum ersten amtierenden Thüringer Landeskinderprinzenpaar gewählt. Wegen Sturmwarnung den Straßenkarneval etwas eher beendet Während die kleinen Narren die Halle zum Beben brachten, ließen die Stadtstreicher und großen Narren beim Straßenkarneval die Kuh fliegen. Schwerstedts Zwiebelprinzessin mit Gefolge im Zug. Foto: Michael Gröschner Das ging aber nur bis zum frühen Abend, als eine Sturmwarnung und der tatsächlich immer stärker zunehmende Wind aus Sicherheitsgründen ein vorzeitiges Ende des Straßenkarnevals nahelegten.