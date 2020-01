Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Winterruhe – mit kurzen Unterbrechungen

Grenzenlos

Die Evangelische Regionalgemeinde Kölleda lädt herzlich ein zum 1. Jugend-Gottesdienst für Junge und Junggebliebene am Samstag, 25. Januar, um 17 Uhr ins Gemeindezentrum Kölleda, Roßplatz 44. Der Gottesdienst ist ein Projekt der Jungen Gemeinde und heißt „limitless faith“, „Grenzenloser Glaube“. Extra dafür wurde auch eine Band gegründet, die frische Songs zum Zuhören und Mitsingen spielen wird. Eingeladen sind alle, nicht nur Jugendliche, die Lust haben, etwas Neues zu erleben.

Fasching

Seine diesjährige „Tournee“ führt den SCC Sömmerda am Samstag nach Hardisleben ins Bürgerhaus. Los geht es dort 20.11 Uhr.

Neujahrsempfang

In der Landgrafenstadt bittet Bürgermeister Matthias Schrot am Freitag ab 19 Uhr zum Neujahrsempfang ins Romanische Rathaus.

Fasching

Frömmstedt. Mit der Aufforderung „Make Frömmstedt great again“ wird für Samstag (25. Januar) ab 21.11 Uhr zur Faschingssause eingeladen. „Ohne Moos nix los, trotzdem feiern wir in Frömmescht groß!“ wird als Motto postuliert. Angekündigt sind an den Plattentellern DJ Elton (bis 23 Uhr), Patz & Grimbard (bis 1 Uhr) sowie danach noch einmal und bis zum Abwinken DJ Elton. Gefeiert wird auf dem Saal in Frömmstedt am Schenksplatz.

Mobilität

Die noch im Wachsen befindliche Sonderschau „Mobilität in der frühen DDR. Moped-Motoren aus Sömmerda“ im Historisch-Technischen Museum im Dreysehaus kann auch am Wochenende besichtigt werden. Zu sehen sind Moped-Modelle wie SR 1, SR 2 und KR 50 mit Motoren aus Sömmerdaer Produktion. Verbunden ist die Ausstellung mit einem Forschungsprojekt zu diesem Thema. Partner ist das Thüringer Staatsarchiv Meiningen, Außenstelle Suhl. Technik mit Floristik verbindet indes kreativ der vielfach prämierte Floristmeister Christopher Ernst. Geöffnet ist das Historisch-Technische Museum Sömmerda (Weißenseer Straße 15) Mo., Di., Do. 10 - 18 Uhr, Fr. 10 -13 Uhr und So. 14 -17 Uhr.