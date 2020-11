Zehn Wünsche sind noch offen. Ein Mau-Mau-Spiel, eine Barbie, ein kleiner Traktor, stehen unter anderem auf der Liste. Zweieinhalb Wochen hing ein Wunschbaum-Briefkasten vor dem Mehrgenerationenhaus in Kindelbrück. Die Wünsche warten jetzt auf ihre Erfüller.

Den Wunschbriefkasten hat die Gruppe des Kinder- und Jugendtreffs in Kindelbrück aufgehängt, mit Unterstützung ihrer Eltern. Sie wollen so möglichst allen Kindern in der Landgemeinde ein schönes Weihnachtsfest bescheren.

Die Aktion gab es im vergangenen Jahr zum ersten Mal. Da hingen die Zettel am geschmückten Weihnachtsbaum im Mehrgenerationenhaus. Wegen Corona ist dies in dem Jahr so nicht möglich. „Wir wollten es aber trotzdem stattfinden lassen, den Kindern wurde während der Corona-Pandemie schon so viel genommen“, erzählt Janice-Melanie Weidner, die die Wunschaktion als Mutter unterstützt und die Zuteilung von Wünschen und Spendern koordiniert. Deswegen gab es in diesem Jahr keinen Wunschbaum, sondern eben den Wunschbaum-Briefkasten.

Alle Kinder der Landgemeinde Kindelbrück, die in irgendeiner Art Sozialleistungen erhalten, durften einen Zettel in den Briefkasten werfen. Die Zuordnung der Wünsche zu den Wunscherfüllern, bisher alles Privatpersonen aus der Gemeinde, bleibt anonym. Die Spender besorgen die Geschenke, verpacken sie und liefern sie dann bei Janice-Melanie Weidner ab. Statt einer vorweihnachtlichen Feier, mit Glühwein und Showeinlage, soll die Geschenkübergabe in diesem Jahr Corona bedingt kontaktlos erfolgen. Am 4. Dezember von 16 bis 19 Uhr soll draußen vor dem Mehrgenerationenhaus ein Baum aufgestellt werden, unter dem die Kinder, nach Zeitfenstern geordnet, sich ihre Präsente suchen dürfen.

„Wir sind schon stolz auf die Aktion“, sagt Janice-Melanie vom Jugendtreff. Sie wollen etwas Gutes für die jungen Bewohner in Kindelbrück tun und gleichzeitig auf ihren eigenen Wunsch aufmerksam machen: In Kindelbrück einen offiziellen Jugendclub zu gründen, mit einem festen Ort.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich unter Telefon: 0151/726 449 75 beim Jugendtreff melden.