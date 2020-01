Sömmerda. In Sömmerda wurde von Unbekannten Deko im Wert von 400 Euro gestohlen. Die Täter entwendeten zwei schwere Terrakottakrieger, sowie zwei große Eulenholzfiguren.

Zentnerschwere Deko im Wert von 400 Euro gestohlen

Schwer zu tragen hatten unbekannte Diebe auf zwei Grundstücken der Ortsteile Schönstedt und Scherndorf bei Weißensee. Die Täter stahlen dort zwei Terrakottakrieger, die fast einen Zentner wogen und über einen Meter groß waren, sowie zwei noch größere Eulenholzfiguren, wie die Polizei berichtet.

Um an die Eulen zu gelangen, leisteten die Diebe ganze Arbeit. Sie brachen in dem Vorgarten zwei einbetonierte Baumstämme aus dem Fundament, auf denen die Eulen befestigt waren. Beide Eigentümer meldeten den Diebstahl am Freitag der Polizei.

Es ist anzunehmen, dass die Diebe ihre Beute nicht ohne einem Fahrzeug wegbekamen. Der Wert der Deko wird auf insgesamt 400 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Sömmerda nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03634 336 0 entgegen.

