Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung auf dem Stadtfest in Sömmerda gesucht

Sömmerda. Ein junger Mann ist auf dem Stadtfest in Sömmerda von mehreren Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Zu diesem Vorfall werden Zeugen gesucht.

Am vergangenen Wochenende kam es auf dem Stadtfest in Sömmerda zu einer gefährlichen Körperverletzung. Wie die Polizei berichtet, schlugen am Samstagabend irgendwann in der Zeit von 20 Uhr bis Mitternacht mehrere Unbekannte auf einen 21-Jährigen auf dem Marktplatz ein und verletzten ihn dabei im Gesicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Angreifern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03634/336-0 entgegen genommen.

