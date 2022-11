Die Polizei sucht in Walschleben nach Zeugen (Symbolbild).

Zeugenaufruf nach Beschädigung an Audi in Walschleben

Walschleben. In Walschleben ist ein Audi zerkratzt worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Walschleben einen geparkten Audi beschädigt. Wie die Polizei berichtet, war das Auto in der Krummen Gasse geparkt. Dort zerkratzten der oder die Täter die komplette linke Fahrzeugseite und verursachten einen Schaden von ungefähr 4000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.