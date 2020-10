„Ich weiß, dass die Leute sich ärgern, aber es gibt keine andere Möglichkeit“, sagt Kölledas Bürgermeister Lutz Riedel (SPD). Der sogenannte Zieg, die fußläufige Abkürzung, die durch Gärten hindurch zwischen Wilhelm-Pieck-Ring und Weimarischer Straße verläuft, bleibt vorerst gesperrt.

Der Durchlass ist für die Anwohner im Pieck-Ring die kürzeste Verbindung in die Stadt. Genutzt wird er auch gern, um Kinder in die Kindertagesstätte Frieden zu bringen oder von dort abzuholen. Mehrfach war die Verbindung in den letzten Wochen „wild“ geöffnet worden, nachdem sie wegen in den Weg hineinragender Stahlbetonpfeiler gesperrt und vom Bauhof gesichert worden war.

Zuletzt verschwanden die Absperrelemente am Wochenende wieder.

Nach Grenzfeststellungen und Baumaßnahmen werde der Weg so schnell wie möglich wieder geöffnet, hieß es zum Fortschritt in der Angelegenheit am Montag aus der Stadtverwaltung.

Ganz so einfach gestaltete sich das nicht. Gegen die Ergebnisse einer amtlichen Vermessung hatte es einen Widerspruch gegeben – und der sei noch nicht abschließend beschieden, weiß Riedel.

Unabhängig davon seien aber nach kleineren Grundstücksaustauschen nun Baumaßnahmen möglich, die die Verkehrssicherheit in dem Durchlass wieder herstellen. Die Stadt lasse durch den Bauhof jetzt Borde setzen. Die Grundstückseigentümer hätten zugesagt, danach den Zaun wieder zu errichten. Da allerdings am Wochenende die Absperrungen an den Wegenden widerrechtlich entfernt worden seien, bitte die Stadtverwaltung Kölleda nun um Zeugenhinweise.

Im nächsten Jahr sollen die betagten Straßenlampen durch eine neue Beleuchtung ersetzt werden. „Das ist uns leider jetzt nicht mehr möglich“, bedauert Riedel. Im Vorgriff auf die Erneuerung werden aber immerhin die benötigten Kabel während der Bauarbeiten schon mitverlegt und auch eventuell die Hülsen für die Laternenmasten gesetzt. Riedel bittet die Anwohner und Nutzer des Weges um Verständnis.